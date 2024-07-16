В Белгородской области расширили список получателей выплат на аренду жилья

«То есть эта мера поддержки теперь будет не только для тех, чьи дома или квартиры разрушены или повреждены, но и для жителей, у которых жильё не пострадало, но находится в населённых пунктах, доступ в которые ограничен по решению оперштаба», — заявил губернатор.