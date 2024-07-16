В Белгородской области расширили список получателей выплат на аренду жилья

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
На заседании оперативного штаба 16 июля обсудили вопрос расширения мер поддержки для жителей приграничных районов, куда ограничат въезд из-за сложной оперативной обстановки.
Было решено предоставлять дополнительные выплаты тем, кто не может находиться в пунктах временного размещения. Эти выплаты будут частичной компенсацией за аренду жилья.
Белгородцы, которые не потеряли своё жильё в результате обстрелов, но не имеют другого дома, при наличии постоянной прописки в приграничных районах смогут получать ежемесячную выплату на аренду жилья. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей в месяц для обычных семей и 15 тысяч рублей в месяц — для многодетных.
Речь идёт о жителях следующих населённых пунктов:
«То есть эта мера поддержки теперь будет не только для тех, чьи дома или квартиры разрушены или повреждены, но и для жителей, у которых жильё не пострадало, но находится в населённых пунктах, доступ в которые ограничен по решению оперштаба», — заявил губернатор.