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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Выплаты

В Белгородской области расширили список получателей выплат на аренду жилья

16 июля 2024, 14:59
Фото: 1MI
Выплаты
Ситуация с обстрелами Белгородской области остаётся напряжённой. На очередном заседании оперативного штаба было решено ограничить въезд на территории, которые часто подвергаются атакам ВСУ. Жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома, будут предоставлены дополнительные выплаты.

На заседании оперативного штаба 16 июля обсудили вопрос расширения мер поддержки для жителей приграничных районов, куда ограничат въезд из-за сложной оперативной обстановки.

Было решено предоставлять дополнительные выплаты тем, кто не может находиться в пунктах временного размещения. Эти выплаты будут частичной компенсацией за аренду жилья.

Белгородцы, которые не потеряли своё жильё в результате обстрелов, но не имеют другого дома, при наличии постоянной прописки в приграничных районах смогут получать ежемесячную выплату на аренду жилья. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей в месяц для обычных семей и 15 тысяч рублей в месяц — для многодетных.

Речь идёт о жителях следующих населённых пунктов:

  • сёл Вергилёвка, Щетиновка и хутора Валковский Белгородского района;
  • села Богун-Городок Борисовского района;
  • села Безымено и посёлка Горьковский Грайворонского горокруга;
  • сёл Демидовка, Поповка и Прилесье Краснояружского района;
  • посёлков Красное, Ленинский, Первомайский и хуторов Мухин, Панков Шебекинского горокруга.

«То есть эта мера поддержки теперь будет не только для тех, чьи дома или квартиры разрушены или повреждены, но и для жителей, у которых жильё не пострадало, но находится в населённых пунктах, доступ в которые ограничен по решению оперштаба», — заявил губернатор.

Не все жители пострадавшего дома на Щорса, 55а получили обещанные выплаты в 10 тысяч
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