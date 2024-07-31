Перевозчики обанкротятся, если в Белгороде не повысят стоимость проезда?

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В Белгороде из-за оперативной обстановки падает пассажиропоток на общественном транспорте. В 2022 году с июля по декабрь в агломерации перевезли 30,2 млн горожан, за весь 2023 год — 66,6 млн человек, а за период с января по май текущего года — всего 19,3 млн рублей.
Такими темпами под конец этого года пассажиропоток составит примерно 46,3 млн пассажиров, что на треть меньше, чем годом ранее. При этом в России постоянно растёт стоимость топлива, резины и многого другого, из-за инфляции и роста МРОТ необходимо повышать зарплаты.
В Белгороде ежегодно увеличивается количество автобусов и маршрутов, на которые нужны новые водители и финансирование для заработной платы. В 2022 году агломерацию обслуживало 124 маршрута и 507 автобусов, в 2023 году маршрутов стало 132, а автобусов — 511. В текущем году ситуация такая: 134 маршрута и 514 автобусов.
Несмотря на это, нетто-контракты не начали расти в цене. Перевозчикам как платили в сумме 1 млрд 67 млн в 2022 году, так и платят до сих пор.
Несмотря на всё это, белгородцы очень негативно восприняли сообщения о повышении стоимости проезда в агломерации. Пять лет до этого стоимость не менялась.
«А как вы смотрите на то, что в Харькове весь проезд бесплатный, начиная с 2022 года? Коммуналка дорожает. Но мы же не они, почему дорожает у нас? Неужели область и город не имеют права на мизерные льготы, хотя бы по проезду и коммуналке? Посмотрела в окно, а там радуга — на полнеба. Тепло на душе стало. Оказывается, увидеть что-то приятное в сегодняшней жизни — это, наверно, и есть наша единственная компенсация морального, имущественного и психологического вреда и состояния здоровья. И вы ещё хотите, чтобы белгородцы не уезжали?», — написала одна из жительниц города.
Но правда ли, что повышение проезда — это способ нажиться? Об этом журналистка Бел.Ру поговорила с гендиректором ООО «Маршрут» Еленой Грек.
Между перевозчиком ООО «Маршрут» и ОПП Белгородской области заключено 12 контрактов на выполнение транспортной работы в объёме 12,99 млн км, на сумму 200,63 млн рублей. Всего перевозчик работает на 47 маршрутах.
При заключении контрактов планировалось, что выручка за год составит 430 млн рублей. То есть, 107 млн за квартал, но за первый квартал 2024 года по факту выручка составила 62 млн рублей. Поэтому сегодняшние платы по контрактам не покрывают убытки по содержанию водительского и подвижного составов.
«Наибольшее снижение выручки произошло в марте текущего года по причине участившихся обстрелов, как следствие вынужденной остановки работы транспорта во время объявления „ракетной опасности“, а также наблюдающегося снижения количества перевезённых пассажиров по причинам системного вывоза детей, введения дистанционного образования для учащихся учебных заведений и фактического оттока населения. С наступлением летнего периода и начала отпусков пассажиропоток снизился ещё», — рассказала Елена Грек.
По словам Елены Грек, отсутствие выручки приводит к тому, что вовремя обслужить подвижный состав невозможно. Провести своевременно текущий и капитальный ремонт машин невозможно. Каждый день количество машин на маршрутах из-за этого сокращается. Как отмечает Елена Грек, подобные финансовые проблемы касаются не только «Маршрута», но и других перевозчиков, которые работают по государственным контрактам.
Так, недополученная выручка, рост затрат из-за удорожания резины, топлива, горюче-смазочных материалов, запасных частей может в обозримом будущем привести к банкротству транспортных организаций в Белгороде.
Гендиректор перевозчика считает, что повышение тарифа — это важный и необходимый шаг. Вероятно, он не сможет полностью изменить финансовый вопрос, но поможет выровнять положение, и население будет иметь возможность пользоваться транспортом и дальше.
Она также отмечает, что среди пассажиров недовольства будут, и это неизбежно, но надеется на то, что горожане примут эту меру как вынужденную.
Более подробно о ситуации с общественным транспортом в Белгородской агломерации рассказываем в нашем большом тексте.