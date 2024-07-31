Перевозчики обанкротятся, если в Белгороде не повысят стоимость проезда?

В Белгороде из-за оперативной обстановки падает пассажиропоток на общественном транспорте. В 2022 году с июля по декабрь в агломерации перевезли 30,2 млн горожан, за весь 2023 год — 66,6 млн человек, а за период с января по май текущего года — всего 19,3 млн рублей.