В мэрии Белгорода назвали причину «цветения» воды в фонтане в парке Памяти

В начале июля вода в фонтане в парке Памяти в Белгороде из прозрачной превратилась в зелёную. На проблему обратили внимание горожане и рассказали о своём недовольстве губернатору. Люди пригласили Вячеслава Гладкова на пробежку в этот парк. На жалобу отреагировали в мэрии, пообещав навести санитарной порядок.