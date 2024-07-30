В мэрии Белгорода назвали причину «цветения» воды в фонтане в парке Памяти

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В начале июля вода в фонтане в парке Памяти в Белгороде из прозрачной превратилась в зелёную. На проблему обратили внимание горожане и рассказали о своём недовольстве губернатору. Люди пригласили Вячеслава Гладкова на пробежку в этот парк. На жалобу отреагировали в мэрии, пообещав навести санитарной порядок.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить, в чём же была причина «цветения» воды. Оказалось, что фонтан в парке Памяти не функционировал из-за неисправности трубопровода.
На сегодняшний день трубопровод отремонтировали, и фонтан функционирует в штатном режиме.
Напомним, ранее стало известно, что в текущем году в Белгороде запустили в работу 15 фонтанов.