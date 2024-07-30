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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

В мэрии Белгорода назвали причину «цветения» воды в фонтане в парке Памяти

В мэрии Белгорода назвали причину «цветения» воды в фонтане в парке Памяти

30 июля 2024, 10:05
Фото: bel.ru
В областном центре в парке Памяти (Гагарина) вода в фонтане стала зелёной. Журналисты Бел.Ру выяснили, в чём была причина.
Сюжет
Вода

В начале июля вода в фонтане в парке Памяти в Белгороде из прозрачной превратилась в зелёную. На проблему обратили внимание горожане и рассказали о своём недовольстве губернатору. Люди пригласили Вячеслава Гладкова на пробежку в этот парк. На жалобу отреагировали в мэрии, пообещав навести санитарной порядок.

Журналисты Бел.Ру решили выяснить, в чём же была причина «цветения» воды. Оказалось, что фонтан в парке Памяти не функционировал из-за неисправности трубопровода.

На сегодняшний день трубопровод отремонтировали, и фонтан функционирует в штатном режиме.

Напомним, ранее стало известно, что в текущем году в Белгороде запустили в работу 15 фонтанов.

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#Кристина Семенчук#Вода#Ремонт#Губернатор#Зелёная вода#Эксклюзив#Трубопровод#Мэрия#Гагарин#Фонтан#Жалобы#Санитарный порядок#Белгород#Недовольство
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