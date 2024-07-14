В мэрии Белгорода ответили, почему не работал открытый недавно фонтан «Кувшинка»

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, почему недавно перестал работать новый фонтан «Кувшинка» в Центральном парке. Он сообщил, что сейчас объект передаётся балансодержателю для дальнейшего обслуживания. Через несколько дней фонтан возобновит свою работу, когда завершат все необходимые процедуры.
Также мэр рассказал о ходе реконструкции центральной аллеи в парке имени Ленина. Уже завершается подготовка к укладке тротуарной плитки и организации проезда до улицы Попова. Кроме того, готово основание контактного фонтана, который будет располагаться на площади перед культурно-досуговым центром «Октябрь». Недавно строители приступили к возведению павильонов молодёжного пространства «Креатив-таун».
Сейчас в парке ведутся работы по установке наружного освещения, созданию пешеходных связей, систем полива и озеленению территории.
До конца года планируют разработать рабочий проект и отреставрировать арку при входе в парк, так как она является объектом культурного наследия местного значения.
Напомним, фонтан «Кувшинка» появился в Центральном парке ещё в апреле, но заработал только в мае. В администрации утверждают, что его нынешняя версия — это восстановленный исторический объект, но не все белгородцы с этим согласны.