В мэрии Белгорода ответили, почему не работал открытый недавно фонтан «Кувшинка»

Также мэр рассказал о ходе реконструкции центральной аллеи в парке имени Ленина. Уже завершается подготовка к укладке тротуарной плитки и организации проезда до улицы Попова. Кроме того, готово основание контактного фонтана, который будет располагаться на площади перед культурно-досуговым центром «Октябрь». Недавно строители приступили к возведению павильонов молодёжного пространства «Креатив-таун».