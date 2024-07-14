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Фонтан «Кувшинка»

В мэрии Белгорода ответили, почему не работал открытый недавно фонтан «Кувшинка»

14 июля 2024, 10:09
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Фонтан «Кувшинка»

В белгородском центральном парке готово основание контактного фонтана

В мае 2024 года в Центральном городском парке имени Ленина открылся новый фонтан «Кувшинка». Однако недавно жители Белгорода заметили, что фонтан не работает. Причину объяснил мэр города.

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, почему недавно перестал работать новый фонтан «Кувшинка» в Центральном парке. Он сообщил, что сейчас объект передаётся балансодержателю для дальнейшего обслуживания. Через несколько дней фонтан возобновит свою работу, когда завершат все необходимые процедуры.

Также мэр рассказал о ходе реконструкции центральной аллеи в парке имени Ленина. Уже завершается подготовка к укладке тротуарной плитки и организации проезда до улицы Попова. Кроме того, готово основание контактного фонтана, который будет располагаться на площади перед культурно-досуговым центром «Октябрь». Недавно строители приступили к возведению павильонов молодёжного пространства «Креатив-таун».

Сейчас в парке ведутся работы по установке наружного освещения, созданию пешеходных связей, систем полива и озеленению территории.

До конца года планируют разработать рабочий проект и отреставрировать арку при входе в парк, так как она является объектом культурного наследия местного значения.

Напомним, фонтан «Кувшинка» появился в Центральном парке ещё в апреле, но заработал только в мае. В администрации утверждают, что его нынешняя версия — это восстановленный исторический объект, но не все белгородцы с этим согласны.

«Кувшинка» в парке Белгорода: новый фонтан или восстановленный исторический объект?
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