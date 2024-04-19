Пять в плохом состоянии, а один новый: сколько фонтанов заработает в Белгороде

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
По информации городских властей, в текущем году в Белгороде запустят в работу 15 фонтанов. Работать не будет один, так как он требует капитального ремонта. Это фонтан около Дома офицеров. Его до сих пор не отремонтировали, поскольку нет источников финансирования.
В целом на сегодняшний день процент износа оборудования фонтанов составляет более 55%. В неудовлетворительном состоянии находятся пять объектов. Они находятся на ул. Щорса, 51, ул. 5 Августа, в парке Победы, парке Памяти и возле Дома офицеров. Больше всего изношены чаши фонтанов, насосное оборудование, форсунки, водопроводные и канализационные трубы.
Вместе с тем, по информации УКСа администрации Белгорода в 2024 году планируется запустить один новый фонтан. Он появится в Центральном парке им. В. И. Ленина.