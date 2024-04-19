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Изношенность фонтанов в Белгороде составляет более 55%

Пять в плохом состоянии, а один новый: сколько фонтанов заработает в Белгороде

19 апреля 2024, 08:48
Фото: 1MI

Изношенность фонтанов в Белгороде составляет более 55%

В областном центре в текущем году запустят в работу 15 фонтанов. Пять из них — в неудовлетворительном состоянии. Возможно, откроется один новый. Подробнее Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода.

По информации городских властей, в текущем году в Белгороде запустят в работу 15 фонтанов. Работать не будет один, так как он требует капитального ремонта. Это фонтан около Дома офицеров. Его до сих пор не отремонтировали, поскольку нет источников финансирования.

В целом на сегодняшний день процент износа оборудования фонтанов составляет более 55%. В неудовлетворительном состоянии находятся пять объектов. Они находятся на ул. Щорса, 51, ул. 5 Августа, в парке Победы, парке Памяти и возле Дома офицеров. Больше всего изношены чаши фонтанов, насосное оборудование, форсунки, водопроводные и канализационные трубы.

Вместе с тем, по информации УКСа администрации Белгорода в 2024 году планируется запустить один новый фонтан. Он появится в Центральном парке им. В. И. Ленина.

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#Кристина Семенчук#Дом офицеров#Ремонт#Новости Белгорода#Эксклюзив#Парк Победы#Оборудование#Фонтаны#Водопроводные трубы#Белгород#Насосное оборудование
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