Фонтаны фекалий «украсили» Новую жизнь в Белгороде

Очередные проблемы возникли у жителей микрорайона Новая жизнь в Белгороде. На этот раз — с канализацией. Белгородцы обратились в Сети к губернатору, поскольку, по их словам, мэрия, застройщик «Дирекция ЮЗР» и управляющая компания не реагируют, хотя о ситуации осведомлены.