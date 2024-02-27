Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Новую жизнь затапливает канализацией

Фонтаны фекалий «украсили» Новую жизнь в Белгороде

27 февраля 2024, 09:24
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Новую жизнь затапливает канализацией

Белгородцы жалуются на подтопления канализацией в Новой жизни

Один из многоквартирных домов затапливает фекальными фонтанами. Жители уверены, что проблемы связаны с неправильно спроектированной канализацией. Белгородцы обратились к губернатору, поскольку, по их словам, мэрия, застройщик и УК не реагируют.

Очередные проблемы возникли у жителей микрорайона Новая жизнь в Белгороде. На этот раз — с канализацией. Белгородцы обратились в Сети к губернатору, поскольку, по их словам, мэрия, застройщик «Дирекция ЮЗР» и управляющая компания не реагируют, хотя о ситуации осведомлены.

В интернете о проблеме написал местный житель Валерий. Он рассказал, что дом № 27 на улице Семейной затапливает фекальными фонтанами. Мужчина уверен, что это связано с неправильной проектировкой канализации — систему постоянно затапливает. Горожанин считает, что это представляет угрозу для здоровья детей. Он добавил, что администрация, УК и застройщик обо всём уже знают.

«Управляющая компания может лишь временно прочистить систему, но через некоторое время проблема возникнет снова. Мы умоляем вас принять меры по решению этой ситуации», — написал Валерий.

Слова белгородца подтверждают и другие местные жители. Они утверждают, что проблема не новая — ей уже два года. Однако решить её не могут.

«Мы постоянно обращаемся в УК с этой проблемой, но, к сожалению, они её не решат», — добавила белгородка.

На обращение белгородцев отреагировали в мэрии. В горадминистрации пообещали сообщить о проблеме в профильное ведомство.

Направили Ваше сообщение специалистам департамента городского хозяйства. О результатах проинформируем Вас дополнительно.
мэрия Белгорода

Напомним, ранее жители Новой жизни пожаловались на ситуацию с водоснабжением. Люди писали, что в течение нескольких дней у них были проблемы с напором, а по ночам затапливало квартиры.

Новую жизнь затапливает канализацией
Видео: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
«Это беспредел и халатность»: как белгородцы из Новой жизни «воевали» с водоканалом
Узнать подробнее
Читайте также:
Что происходит с домами 4-й очереди Новой жизни в Белгороде?Дома Новой жизни ввели в эксплуатацию, но ключи белгородцам пока не дадут«Очередной обман»? Белгородцы так и не получили в ноябре ключи от Новой жизни
#Город#Видео#Белгородская область#Канализация#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Наталья Корявых#Новая жизнь
Подпишитесь
Что грохотало в небе над Белгородской областью?
Сегодня, 10:16
На каких именно коррупционных нарушениях попались 23 белгородских чиновника?
Сегодня, 07:33
На большом экране: послание Путина покажут в кинотеатре под Белгородом
Сегодня, 10:08
От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»
Сегодня, 07:25
Как себя чувствуют раненные при обстрелах Белгородской области 26 февраля?
Сегодня, 09:48