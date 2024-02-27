Фонтаны фекалий «украсили» Новую жизнь в Белгороде

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Очередные проблемы возникли у жителей микрорайона Новая жизнь в Белгороде. На этот раз — с канализацией. Белгородцы обратились в Сети к губернатору, поскольку, по их словам, мэрия, застройщик «Дирекция ЮЗР» и управляющая компания не реагируют, хотя о ситуации осведомлены.
В интернете о проблеме написал местный житель Валерий. Он рассказал, что дом № 27 на улице Семейной затапливает фекальными фонтанами. Мужчина уверен, что это связано с неправильной проектировкой канализации — систему постоянно затапливает. Горожанин считает, что это представляет угрозу для здоровья детей. Он добавил, что администрация, УК и застройщик обо всём уже знают.
«Управляющая компания может лишь временно прочистить систему, но через некоторое время проблема возникнет снова. Мы умоляем вас принять меры по решению этой ситуации», — написал Валерий.
Слова белгородца подтверждают и другие местные жители. Они утверждают, что проблема не новая — ей уже два года. Однако решить её не могут.
«Мы постоянно обращаемся в УК с этой проблемой, но, к сожалению, они её не решат», — добавила белгородка.
На обращение белгородцев отреагировали в мэрии. В горадминистрации пообещали сообщить о проблеме в профильное ведомство.
Направили Ваше сообщение специалистам департамента городского хозяйства. О результатах проинформируем Вас дополнительно.
мэрия Белгорода
Напомним, ранее жители Новой жизни пожаловались на ситуацию с водоснабжением. Люди писали, что в течение нескольких дней у них были проблемы с напором, а по ночам затапливало квартиры.