Начали выдавать ключи: что происходит с домами 4-й очереди Новой жизни в Белгороде

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с горожанами и обсудил вопросы, касающиеся многострадальной четвёртой очереди домов в микрорайоне Новая жизнь. Обсуждали на встрече заселение в квартиры и парковки.
Демидов сослался на данные застройщика и сообщил, что ключи от квартир жителям уже выдают. Сейчас владельцы оформляют необходимую документацию. Тем не менее люди просят ускорить этот процесс.
Также в горожанами обсудили схему размещения новых 390 парковочных мест. Деньги из областного бюджета на эти цели получили. Всего на решение задачи потратят 137 млн рублей. Пожелания белгородцев по этому вопросу также пообещали учесть.
Правда, выдать ключи жителям домов 4-й очереди Новой жизни обещали ещё ноябре. Белгородцы требовали назвать точные даты сдачи домов, но конкретную информацию так и не получили.
Среди проблем были и уже упомянутые парковки. О том, как на их отсутствие жаловались белгородцы, Бел.Ру ранее писало в своём материале.