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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Порыв трубопровода

В мэрии объяснили появление нового «фонтана» в центре Белгорода

13 июня 2024, 13:44
Фото: «Белгород № 1»
Порыв трубопровода

В центре Белгорода произошёл порыв водоснабжения

Во время плановых работ выявили повреждение трубопровода, сообщили в мэрии. «Гейзер» бьёт на улице Князя Трубецкого.

13 июня белгородцы заметили «фонтан» на улице Князя Трубецкого в областном центре. Сообщается, что произошёл порыв водоснабжения. В результате гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением выявлено повреждение трубопровода.

«Это плановые работы по подготовке к зимнему периоду. Опрессовки позволяют выявить „слабые“ места трубопроводов для их дальнейшего ремонта», — отметили в «Квадре».

На участке уже перекрыли воду. Скоро начнётся ремонт.

Напомним, что недавно в Старом Осколе произошёл порыв магистрального трубопровода.

Порыв трубопровода
Видео: «Белгород № 1»
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#Алина Харина#Город#Видео#Порыв#Новости Белгорода#Трубопровод#Фонтан#Белгород
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