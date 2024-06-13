В мэрии объяснили появление нового «фонтана» в центре Белгорода

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
13 июня белгородцы заметили «фонтан» на улице Князя Трубецкого в областном центре. Сообщается, что произошёл порыв водоснабжения. В результате гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением выявлено повреждение трубопровода.
«Это плановые работы по подготовке к зимнему периоду. Опрессовки позволяют выявить „слабые“ места трубопроводов для их дальнейшего ремонта», — отметили в «Квадре».
На участке уже перекрыли воду. Скоро начнётся ремонт.
Напомним, что недавно в Старом Осколе произошёл порыв магистрального трубопровода.