Белгородские чиновники не спешат переезжать в недострой, но ответят на мусорную тему

Как прошёл вторник для белгородцев? Пока правительство расторгает контракт на реконструкцию недостроя на Левобережье с подрядчиком, губернатор объявляет о запуске эфиров с региональным министром ЖКХ по вопросам вывоза мусора. Не обошлось сегодня и без пострадавших от обстрелов ВСУ.

ВСУ обстреляли Шебекинский округ Переезд белгородских чиновников откладывается «10 вопросов по мусору»