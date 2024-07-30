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Белгородские чиновники не спешат переезжать в недострой, но ответят на мусорную тему

Белгородские чиновники не спешат переезжать в недострой, но ответят на мусорную тему

30 июля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Как прошёл вторник для белгородцев? Пока правительство расторгает контракт на реконструкцию недостроя на Левобережье с подрядчиком, губернатор объявляет о запуске эфиров с региональным министром ЖКХ по вопросам вывоза мусора. Не обошлось сегодня и без пострадавших от обстрелов ВСУ.
Сюжет
Мусор

ВСУ обстреляли Шебекинский округ

На одном из предприятий в Шебекино, куда попал снаряд, ранен мужчина. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы. Пострадавшего доставили в больницу города Белгорода.

Ещё одну мирную жительницу, раненную после атаки дрона на село Вознесеновка, переведут в больницу Белгорода. У женщины баротравма и ушиблена рука, она обратилась за медицинской помощью самостоятельно.

В результате атак ВСУ есть различные разрушения в двух частных домах и на территории нескольких предприятий.

Снаряды прилетели на территорию двух белгородских предприятий — ранен мужчина
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Переезд белгородских чиновников откладывается

Переезд чиновников в новое административное здание придётся отложить. Белгородское правительство расторгло контракт с подрядчиком, который должен был отремонтировать недострой на Левобережье, в одностороннем порядке.

Предприниматель Вячеслав Никитин не подготовил проект реконструкции здания на улице Чапаева, 21 в Белгороде к 6 июня 2024 года.

Белгородские чиновники пока не переедут в многострадальный недострой на Левобережье
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«10 вопросов по мусору»

Белгородцы смогут сами задать вопросы о работе по вывозу мусора региональному министру ЖКХ.

Как рассказал губернатор, Алексей Ботвиньев будет три раза в неделю проводить прямые эфиры и докладывать о том, как коммунальные службы борются со свалками отходов, которые с начала лета образуются во дворах жителей.

Название для эфира ещё не придумали, но определили график: общаться с горожанами Ботвиньев будет каждый вторник, четверг и среду в 19:00.

«10 вопросов о мусоре»: белгородцам трижды в неделю будут отвечать на проблемную тему
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