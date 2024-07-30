Белгородские чиновники не спешат переезжать в недострой, но ответят на мусорную тему

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
На одном из предприятий в Шебекино, куда попал снаряд, ранен мужчина. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы. Пострадавшего доставили в больницу города Белгорода.
Ещё одну мирную жительницу, раненную после атаки дрона на село Вознесеновка, переведут в больницу Белгорода. У женщины баротравма и ушиблена рука, она обратилась за медицинской помощью самостоятельно.
В результате атак ВСУ есть различные разрушения в двух частных домах и на территории нескольких предприятий.
Переезд чиновников в новое административное здание придётся отложить. Белгородское правительство расторгло контракт с подрядчиком, который должен был отремонтировать недострой на Левобережье, в одностороннем порядке.
Предприниматель Вячеслав Никитин не подготовил проект реконструкции здания на улице Чапаева, 21 в Белгороде к 6 июня 2024 года.
Белгородцы смогут сами задать вопросы о работе по вывозу мусора региональному министру ЖКХ.
Как рассказал губернатор, Алексей Ботвиньев будет три раза в неделю проводить прямые эфиры и докладывать о том, как коммунальные службы борются со свалками отходов, которые с начала лета образуются во дворах жителей.
Название для эфира ещё не придумали, но определили график: общаться с горожанами Ботвиньев будет каждый вторник, четверг и среду в 19:00.