Белгородские чиновники пока не переедут в многострадальный недострой на Левобережье

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Как пишет издание, правительство Белгородской области в одностороннем порядке расторгло контракт с подрядчиком. Оказывается, предприниматель не подготовил проекта реконструкции административного здания на улице Чапаева, 21 в Белгороде в оговорённый срок.
Ранее на госзакупках был опубликован контракт на реконструкцию недостроенного здания в Левобережье. Стоимость работ составила 10,5 миллиона рублей.
Здание планировалось отремонтировать, чтобы затем разместить в нём часть правительства Белгородской области и подведомственные ему учреждения. Среди них — министерство цифрового развития, строительства, спорта и культуры и другие.
Управление капитального строительства Белгородской области заключило контракт с индивидуальным предпринимателем Вячеславом Никитиным из Ижевска на разработку проекта реконструкции административного здания. Согласно условиям контракта, работы предполагалось завершить к 6 июня 2024 года.