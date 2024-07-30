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Недострой на Левобережье

Белгородские чиновники пока не переедут в многострадальный недострой на Левобережье

30 июля 2024, 08:46
Фото: bel.ru
Недострой на Левобережье

Переселение чиновников в новый Дом правительства в Белгороде перенесли

Власти Белгородской области расторгли контракт с подрядчиком, который должен был реконструировать административное здание на улице Чапаева, 21 в Белгороде. Причины объяснили в региональном министерстве строительства изданию «Фонарю».

Как пишет издание, правительство Белгородской области в одностороннем порядке расторгло контракт с подрядчиком. Оказывается, предприниматель не подготовил проекта реконструкции административного здания на улице Чапаева, 21 в Белгороде в оговорённый срок.

Ранее на госзакупках был опубликован контракт на реконструкцию недостроенного здания в Левобережье. Стоимость работ составила 10,5 миллиона рублей.

Здание планировалось отремонтировать, чтобы затем разместить в нём часть правительства Белгородской области и подведомственные ему учреждения. Среди них — министерство цифрового развития, строительства, спорта и культуры и другие.

Управление капитального строительства Белгородской области заключило контракт с индивидуальным предпринимателем Вячеславом Никитиным из Ижевска на разработку проекта реконструкции административного здания. Согласно условиям контракта, работы предполагалось завершить к 6 июня 2024 года.

Белгородские министерства переедут в недострой на Левобережье: когда и почему?
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#Валерия Колесникова#Город#Реконструкция#Новости Белгорода#Правительство области#Белгород#Госконтракт#Административное здание
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