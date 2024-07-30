Суд утвердил арест националиста, участвовавшего в нападении на Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Во вторник, 30 июля, стало известно, что Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу националиста Алексея Барановского*, которого обвиняют в нападении на Белгородскую область.
Таким образом, постановление Замоскворецкого суда от 27 июня о заочном аресте Барановского осталось без изменений. Его обвинили в пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) после множества интервью, в которых Барановский утверждал, что был оператором дронов, нападавших на Белгородскую область.
Кроме того, в отношении националиста возбуждены уголовные дела за госизмену (ст. 275 УК РФ), оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ) и распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ).
Алексей Барановский прославился, работая пресс-секретарём националистической организации «Русский вердикт». Позже Барановский выехал на Украину и присоединился к запрещённому в России «Русскому добровольческому корпусу»**.
*внесён Минюстом РФ в перечень экстремистов и террористов
**признан террористической организацией и запрещено в РФ