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Суд

Суд утвердил арест националиста, участвовавшего в нападении на Белгородскую область

30 июля 2024, 13:49
Фото: 1MI
Суд

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу националиста Барановского*

Московский городской суд оставил без изменений приговор о заочном аресте националиста из «Русского добровольческого корпуса»** Алексея Барановского*, сообщает из зала суда корреспондент ТАСС.
Сюжет
Суд

Во вторник, 30 июля, стало известно, что Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу националиста Алексея Барановского*, которого обвиняют в нападении на Белгородскую область.

Таким образом, постановление Замоскворецкого суда от 27 июня о заочном аресте Барановского осталось без изменений. Его обвинили в пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) после множества интервью, в которых Барановский утверждал, что был оператором дронов, нападавших на Белгородскую область.

Кроме того, в отношении националиста возбуждены уголовные дела за госизмену (ст. 275 УК РФ), оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ) и распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ).

Алексей Барановский прославился, работая пресс-секретарём националистической организации «Русский вердикт». Позже Барановский выехал на Украину и присоединился к запрещённому в России «Русскому добровольческому корпусу»**.

*внесён Минюстом РФ в перечень экстремистов и террористов

**признан террористической организацией и запрещено в РФ

Суд заочно арестовал националиста, участвовавшего в нападении на Белгородскую область
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