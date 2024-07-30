Суд утвердил арест националиста, участвовавшего в нападении на Белгородскую область

Таким образом, постановление Замоскворецкого суда от 27 июня о заочном аресте Барановского осталось без изменений. Его обвинили в пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) после множества интервью, в которых Барановский утверждал, что был оператором дронов, нападавших на Белгородскую область.