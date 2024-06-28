Суд заочно арестовал националиста, участвовавшего в нападении на Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал участвовавшего в нападении на Белгородскую область Алексея Барановского, который в интервью выдавал себя за оператора дронов. Это следует из картотеки суда: статус дела — «удовлетворено».
Его обвиняют в пропаганде терроризма в интернете, за что ему грозит до семи лет лишения свободы.
О Барановском многие узнали ещё в 2010 году, когда он был пресс-секретарём националистической организации «Русский вердикт». Когда шли судебные разбирательства по совершившим убийства националистам Никиты Тихонова и Евгения Хасиса, Барановский выступал их свидетелем.
После этого он уехал на Украину, где продолжил заниматься своей деятельностью, а после начала СВО вступил в запрещённую на территории РФ террористическую организацию «Русский добровольческий корпус».
Напомним, что в 2023 году военный суд в Москве заочно рассмотрел уголовное дело в отношении Дениса Капустина, который внесён в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Его приговорили к пожизненному заключению за организацию нападения на Белгородскую область.
На регион также нападал и актёр «Глухаря» Кирилл Канахин (внесён в перечень террористов и экстремистов). В феврале его заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о госизмене.