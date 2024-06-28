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Суд

Суд заочно арестовал националиста, участвовавшего в нападении на Белгородскую область

28 июня 2024, 06:34
Фото: 1MI
Суд

Суд Москвы заочно арестовал участника нападения на Белгородскую область

Заочный арест коснулся националиста Алексея Барановского, который представлялся оператором дронов при нападении на Белгородскую область. О его аресте говорится в картотеке суда, сообщает ТАСС.
Сюжет
СВО

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал участвовавшего в нападении на Белгородскую область Алексея Барановского, который в интервью выдавал себя за оператора дронов. Это следует из картотеки суда: статус дела — «удовлетворено».

Его обвиняют в пропаганде терроризма в интернете, за что ему грозит до семи лет лишения свободы.

О Барановском многие узнали ещё в 2010 году, когда он был пресс-секретарём националистической организации «Русский вердикт». Когда шли судебные разбирательства по совершившим убийства националистам Никиты Тихонова и Евгения Хасиса, Барановский выступал их свидетелем.

После этого он уехал на Украину, где продолжил заниматься своей деятельностью, а после начала СВО вступил в запрещённую на территории РФ террористическую организацию «Русский добровольческий корпус».

Напомним, что в 2023 году военный суд в Москве заочно рассмотрел уголовное дело в отношении Дениса Капустина, который внесён в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Его приговорили к пожизненному заключению за организацию нападения на Белгородскую область.

На регион также нападал и актёр «Глухаря» Кирилл Канахин (внесён в перечень террористов и экстремистов). В феврале его заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о госизмене.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Москва#Арест#Белгород#СВО#Дроны
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