Суд заочно арестовал националиста, участвовавшего в нападении на Белгородскую область

Напомним, что в 2023 году военный суд в Москве заочно рассмотрел уголовное дело в отношении Дениса Капустина, который внесён в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Его приговорили к пожизненному заключению за организацию нападения на Белгородскую область.