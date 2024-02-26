Бывшего актёра-участника нападения на Белгородчину приговорили к пожизненному заочно

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Актёра сериала «Глухарь» Кирилла Канахина*, участвовавшего в нападении в составе ДРГ на Белгородскую и Брянскую области, заочно приговорили к пожизненному заключению. Приговор в отношении Канахина по делу о госизмене вынес московский суд.
Как сообщает агентство, актёра признали виновным в госизмене в форме перехода на сторону противника. 26 февраля стало известно, что прокурор запросил для фигуранта пожизненное заключение. Дело в том, что Канахин участвовал в нападениях на территорию РФ в составе «Русского добровольческого корпуса»**.
Сообщается, что гособвинение запросило для актёра пожизненный срок. При этом, согласно ходатайству прокурора, первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима.
Обвиняли экс-актёра в госизмене (ст. 275 УК РФ). Причиной стало его участие в нападениях в составе диверсионных групп на Белгородскую и Брянскую области. Что касается первой, то 22 мая Канахин совместно с ВСУ проник на территорию региона через МАПП «Грайворон» и устроил теракт в отношении мирных жителей.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов.
**Внесён в список террористических и экстремистских организаций.