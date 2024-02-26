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Суд

Бывшего актёра-участника нападения на Белгородчину приговорили к пожизненному заочно

26 февраля 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney
Суд

Актёра из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Сегодня стало известно, что прокурор запросил пожизненный срок для актёра из «Глухаря» Кирилла Канахина*, который участвовал в нападении на Белгородскую область. Его заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о госизмене, сообщает РИА «Новости».
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Суд

Актёра сериала «Глухарь» Кирилла Канахина*, участвовавшего в нападении в составе ДРГ на Белгородскую и Брянскую области, заочно приговорили к пожизненному заключению. Приговор в отношении Канахина по делу о госизмене вынес московский суд.

Как сообщает агентство, актёра признали виновным в госизмене в форме перехода на сторону противника. 26 февраля стало известно, что прокурор запросил для фигуранта пожизненное заключение. Дело в том, что Канахин участвовал в нападениях на территорию РФ в составе «Русского добровольческого корпуса»**.

Сообщается, что гособвинение запросило для актёра пожизненный срок. При этом, согласно ходатайству прокурора, первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима.

Обвиняли экс-актёра в госизмене (ст. 275 УК РФ). Причиной стало его участие в нападениях в составе диверсионных групп на Белгородскую и Брянскую области. Что касается первой, то 22 мая Канахин совместно с ВСУ проник на территорию региона через МАПП «Грайворон» и устроил теракт в отношении мирных жителей.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов.

**Внесён в список террористических и экстремистских организаций.

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