Бывшего актёра-участника нападения на Белгородчину приговорили к пожизненному заочно

Обвиняли экс-актёра в госизмене (ст. 275 УК РФ). Причиной стало его участие в нападениях в составе диверсионных групп на Белгородскую и Брянскую области. Что касается первой, то 22 мая Канахин совместно с ВСУ проник на территорию региона через МАПП «Грайворон» и устроил теракт в отношении мирных жителей.