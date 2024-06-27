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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Выплаты

Стало известно, кто из белгородцев получит выплаты в 50 и 100 тысяч рублей

27 июня 2024, 09:11
Фото: 1MI
Выплаты

Белгородцам напомнили порядок выплат за потерю жилья и имущества при обстрелах

Выплаты получат жители Белгорода, Шебекинского и Грайворонского округов, а также те, кто зарегистрирован в населённых пунктах, где введён режим ЧС. Разъяснения опубликовали в Telegram-канале «МФЦ Белгородской области».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал постановление об оказании мер поддержки тем жителям, которые вынужденно покинули своё постоянное место проживания из-за непрекращающихся обстрелов, а также потеряли имущество первой необходимости. Им положены выплаты в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей.

Стало известно, что самую крупную выплату получат жители второго и третьего подъездов по улице Щорса, 55а в Белгороде, которые зарегистрировались там не позднее дня трагедии — 12 мая текущего года. На 100 тыс. рублей также могут рассчитывать те, кто потерял своё жильё в других населённых пунктах.

Есть несколько этапов согласования этих обращений:

  • первые три дня уходят на принятие и обработку заявления;
  • десять дней производится сверка данных с муниципальными образованиями;
  • два дня в зависимости от ущерба уходят либо на согласование списков в министерстве строительства, либо на подготовку списков по заключениям муниципальных образований;
  • на следующий день списки направляют в ГУ МЧС по региону;
  • ещё два дня уходят на направление согласованных списков в министерство финансов и бюджетной политики региона;
  • деньги начисляют в пределах десяти дней.
Разъясняющие карточкиРазъясняющие карточки
Разъясняющие карточки
Фото: Telegram-канал «МФЦ Белгородской области»

50 тыс. рублей получат жители десяти населённых пунктов Грайворонского округа, утратившие имущество первой необходимости. Они должны быть зарегистрированы по месту жительства до 19 марта 2024 года.

На выплаты также могут рассчитывать жители дома № 18 по улице Железнодорожной в Шебекино, жители Горьковского, Козинки и Сподарюшино Грайворонского округа, а также жители 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС.

Подробную информацию представили на специальных карточках, размещённых ниже.

Разъясняющие карточкиРазъясняющие карточки
Разъясняющие карточкиРазъясняющие карточки
Разъясняющие карточкиРазъясняющие карточки
Разъясняющие карточкиРазъясняющие карточки
Разъясняющие карточкиРазъясняющие карточки
Разъясняющие карточкиРазъясняющие карточки
Разъясняющие карточки
Фото: Telegram-канал «МФЦ Белгородской области»
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород
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