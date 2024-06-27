Стало известно, кто из белгородцев получит выплаты в 50 и 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал постановление об оказании мер поддержки тем жителям, которые вынужденно покинули своё постоянное место проживания из-за непрекращающихся обстрелов, а также потеряли имущество первой необходимости. Им положены выплаты в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей.
Стало известно, что самую крупную выплату получат жители второго и третьего подъездов по улице Щорса, 55а в Белгороде, которые зарегистрировались там не позднее дня трагедии — 12 мая текущего года. На 100 тыс. рублей также могут рассчитывать те, кто потерял своё жильё в других населённых пунктах.
Есть несколько этапов согласования этих обращений:
50 тыс. рублей получат жители десяти населённых пунктов Грайворонского округа, утратившие имущество первой необходимости. Они должны быть зарегистрированы по месту жительства до 19 марта 2024 года.
На выплаты также могут рассчитывать жители дома № 18 по улице Железнодорожной в Шебекино, жители Горьковского, Козинки и Сподарюшино Грайворонского округа, а также жители 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС.
Подробную информацию представили на специальных карточках, размещённых ниже.