Стало известно, кто из белгородцев получит выплаты в 50 и 100 тысяч рублей

Стало известно, что самую крупную выплату получат жители второго и третьего подъездов по улице Щорса, 55а в Белгороде, которые зарегистрировались там не позднее дня трагедии — 12 мая текущего года. На 100 тыс. рублей также могут рассчитывать те, кто потерял своё жильё в других населённых пунктах.