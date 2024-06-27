Завтра в Белгороде вновь завоют сирены. Связано ли это с обстрелами?

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Завтра, 28 июня, с 10:00 до 10:10 в Белгороде проверят работу системы оповещения. В это время в областном центре будут работать электросирены и мощные акустические устройства в режиме сирен.
В городской администрации попросили белгородцев сохранять спокойствие, а при возникновении вопросов обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
Планируется ли подобная проверка в других муниципальных образованиях Белгородской области, пока не известно.