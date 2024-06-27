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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Белгороде проверят системы оповещения

Завтра в Белгороде вновь завоют сирены. Связано ли это с обстрелами?

27 июня 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде проверят системы оповещения

Громко в Белгороде будет на протяжении десяти минут. В это время в областном центре будут проверять работу громкоговорителей, отметили в пресс-службе администрации города.

Завтра, 28 июня, с 10:00 до 10:10 в Белгороде проверят работу системы оповещения. В это время в областном центре будут работать электросирены и мощные акустические устройства в режиме сирен.

В городской администрации попросили белгородцев сохранять спокойствие, а при возникновении вопросов обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Планируется ли подобная проверка в других муниципальных образованиях Белгородской области, пока не известно.

Субботнее утро в Белгороде началось с сирены
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#Александра Склярова#Город#Проверка#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород
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