В Белгороде вновь прогремели взрывы под гул сирен

Напомним, что громко в Белгороде было и утром. Первые взрывы прозвучали примерно в 08:30. Тогда ракетная опасность действовала на всей территории Белгородской области. Последствия есть в Майском: разрушения выявили в нескольких домах. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей не было.