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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Следы в небе после взрывов

В Белгороде вновь прогремели взрывы под гул сирен

19 июня 2024, 08:12
Фото: bel.ru
Следы в небе после взрывов
Ракетную опасность также объявляли в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском горокруге. О последствиях на земле информации пока не поступало.
Сюжет
Пво

В Белгороде вновь прогремели взрывы. Звучат они за утро среды, 19 июня, уже не в первый раз. В небе остались следы, характерные для работы ПВО.

В столице региона объявляли ракетную опасность. Также она действовала в Белгородском районе, Шебекинском горокруге, Шебекино.

Информации о последствиях на земле пока нет.

Напомним, что громко в Белгороде было и утром. Первые взрывы прозвучали примерно в 08:30. Тогда ракетная опасность действовала на всей территории Белгородской области. Последствия есть в Майском: разрушения выявили в нескольких домах. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей не было.

Следы в небе после взрывовСледы в небе после взрывов
Следы в небе после взрывовСледы в небе после взрывов
Следы в небе после взрывов
Фото: bel.ru
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