В Белгороде вновь прогремели взрывы под гул сирен

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В Белгороде вновь прогремели взрывы. Звучат они за утро среды, 19 июня, уже не в первый раз. В небе остались следы, характерные для работы ПВО.
В столице региона объявляли ракетную опасность. Также она действовала в Белгородском районе, Шебекинском горокруге, Шебекино.
Информации о последствиях на земле пока нет.
Напомним, что громко в Белгороде было и утром. Первые взрывы прозвучали примерно в 08:30. Тогда ракетная опасность действовала на всей территории Белгородской области. Последствия есть в Майском: разрушения выявили в нескольких домах. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей не было.