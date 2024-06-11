Дроны атаковали с/х предприятия под Белгородом: сообщается о взрыве и эвакуации

ВСУ атаковали четыре приграничных района Белгородской области

На одном сельхозпредприятии дрон упал и взорвался на стоянке, на другом детонации не было, но рабочих всё же эвакуировали. Кроме того, одно из сёл осталось без света из-за удара беспилотника по ЛЭП, а на одном из коммерческих объектов произошёл пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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