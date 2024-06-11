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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:16

Пожар, фото тематическое

Дроны атаковали с/х предприятия под Белгородом: сообщается о взрыве и эвакуации

11 июня 2024, 13:14
Фото: 1MI
Пожар, фото тематическое

ВСУ атаковали четыре приграничных района Белгородской области

На одном сельхозпредприятии дрон упал и взорвался на стоянке, на другом детонации не было, но рабочих всё же эвакуировали. Кроме того, одно из сёл осталось без света из-за удара беспилотника по ЛЭП, а на одном из коммерческих объектов произошёл пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали четыре приграничных района Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть разрушения.

Под удар попали два сельхозпредприятия. В Богун-Городке Борисовского района ВСУ атаковали FPV-дроном стоянку, произошёл взрыв. Полностью сгорела одна машина.

Ещё одно ЧП случилось на сельхозпредприятии в Екатериновке Волоконовского района. Там на крышу одного из корпусов упал беспилотник. Взрыва не было, но рабочих всё же эвакуировали.

Помимо этого, без света временно осталось село Безымено в Грайворонском горокруге. ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотников, из-за чего повреждена линия электропередачи.

В Белгородском районе в результате атаки загорелся коммерческий объект. Пожарные оперативно потушили огонь.

Сельхозпредприятие и три дома белгородцев повреждены после атаки ВСУ
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