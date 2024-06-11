Дроны атаковали с/х предприятия под Белгородом: сообщается о взрыве и эвакуации

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
ВСУ атаковали четыре приграничных района Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть разрушения.
Под удар попали два сельхозпредприятия. В Богун-Городке Борисовского района ВСУ атаковали FPV-дроном стоянку, произошёл взрыв. Полностью сгорела одна машина.
Ещё одно ЧП случилось на сельхозпредприятии в Екатериновке Волоконовского района. Там на крышу одного из корпусов упал беспилотник. Взрыва не было, но рабочих всё же эвакуировали.
Помимо этого, без света временно осталось село Безымено в Грайворонском горокруге. ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотников, из-за чего повреждена линия электропередачи.
В Белгородском районе в результате атаки загорелся коммерческий объект. Пожарные оперативно потушили огонь.