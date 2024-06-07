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Posted Сегодня, 19:26

Published Сегодня, 19:26

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Белгородец пострадал во время атак украинского беспилотника на машину

Две машины сгорели после взрывов дронов ВСУ: есть пострадавший

7 июня 2024, 19:26
Фото: Изображение Midjourney

Белгородец пострадал во время атак украинского беспилотника на машину

ВСУ продолжают взрывать гражданские автомобили в белгородском приграничье. Ещё два стали целью вечером 7 июня, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

В Борисовском районе в селе Байцуры дрон попал в ехавшую машину и взорвался. Бывший за рулём мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Он сам добрался домой, где почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Медики оказали ему помощь, в больницу он ехать отказался.

Ещё одна машина стала целью беспилотника у села Петровка в Белгородском районе. В машине в момент взрыва никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Оба автомобиля сгорели полностью.

Днём после взрыва влетевшего в машину беспилотника в Валуйском округе погибла девушка.

Из-за атаки ВСУ под Белгородом погиб водитель автомобиля
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