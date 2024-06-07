Две машины сгорели после взрывов дронов ВСУ: есть пострадавший

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
В Борисовском районе в селе Байцуры дрон попал в ехавшую машину и взорвался. Бывший за рулём мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Он сам добрался домой, где почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Медики оказали ему помощь, в больницу он ехать отказался.
Ещё одна машина стала целью беспилотника у села Петровка в Белгородском районе. В машине в момент взрыва никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Оба автомобиля сгорели полностью.
Днём после взрыва влетевшего в машину беспилотника в Валуйском округе погибла девушка.