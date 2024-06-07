Две машины сгорели после взрывов дронов ВСУ: есть пострадавший

В Борисовском районе в селе Байцуры дрон попал в ехавшую машину и взорвался. Бывший за рулём мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Он сам добрался домой, где почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Медики оказали ему помощь, в больницу он ехать отказался.