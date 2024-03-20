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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Румынские наёмники были в составе ДРГ, напавших на белгородское приграничье

В СМИ утверждают, что к атакам на Белгородскую область причастны румынские наёмники

20 марта 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney

Румынские наёмники были в составе ДРГ, напавших на белгородское приграничье

Румынские наёмники были в составе диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть в российское приграничье. Речь идёт максимум о 50 румынах, пишет ТАСС со ссылкой на издание Ziarul de Iasi.

В СМИ появилась информация, что среди напавших на приграничье боевиков были румынские наёмники. На стороне ВСУ сражаются «максимум 50 румын» и «примерно столько же молдаван». Об этом заявил командир боевой группы Getica.

Румынские наёмники были в составе диверсионных групп ВСУ, напавших на Белгородскую и Курскую области. Сообщается, что в составе диверсантов были два участника боевой группы Getica. Они выступают на стороне Киева, за что получают жалованье в размере 3 тыс. евро.

Командир группы утверждает, что на стороне ВСУ сражаются до 50 румын и примерно такое же число молдаван. Он также добавил, что не все находятся на передовой. Часть из них входят в группу Getica, другие — в различные соединения так называемого иностранного легиона ВСУ. Также с его слов известно, что за время боевых действий погиб один румынский наёмник.

Напомним, в Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военные полностью зачистили от украинских боевиков приграничную Козинку. Уничтожены до 650 боевиков, две машины РСЗО «Вампир» и две бронемашины.

Российские военные полностью зачистили от украинских боевиков приграничную Козинку
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#Белгородская область#Политика#Молдова#Белгород#Наталья Корявых#ВСУ#Приграничье#Румыния#СВО#Диверсионные группы#Наёмники
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