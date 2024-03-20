В СМИ утверждают, что к атакам на Белгородскую область причастны румынские наёмники

Командир группы утверждает, что на стороне ВСУ сражаются до 50 румын и примерно такое же число молдаван. Он также добавил, что не все находятся на передовой. Часть из них входят в группу Getica, другие — в различные соединения так называемого иностранного легиона ВСУ. Также с его слов известно, что за время боевых действий погиб один румынский наёмник.