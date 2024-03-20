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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:43

Разрушенный обстрелом дом, фото тематическое

«Христом Богом прошу»: не все в обстреливаемой Козинке хотят покидать дома

20 марта 2024, 06:41
Фото: 1MI
Разрушенный обстрелом дом, фото тематическое

20 белгородцев отказываются уезжать из зоны постоянных обстрелов

В Козинке не все местные жители готовы оставить дома. В то же время есть те люди, которые согласны уехать, но к ним сложно подобраться из-за постоянных обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Сети появилось видео, на котором глава села убеждает эвакуироваться, но соглашаются не все.

В приграничном селе Козинка Грайворонского горокруга ситуация остаётся сложной. Местных жителей убеждают оставить свои дома и уехать в безопасное место. Однако соглашаются не все.

Так, «Белгородский канал» публикует видео, на котором, как утверждается, глава села просит людей эвакуироваться. В автомобиле с ним уже есть согласившиеся жители. Однако есть и те, кто упорно отказывается покидать свои дома.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, таковых насчитывается 20 человек. Ещё семеро готовы выехать в безопасное место. Однако к их домам затруднён проезд из-за продолжающихся обстрелов. Пока что люди остаются в укрытиях.

«Надеемся, что снижение боевой активности позволит нам их вывезти», — заявил губернатор. Известно, что грайворонцев пока перевозят в Старый Оскол.

Напомним, что в Козинку с сегодняшнего дня, 20 марта, ограничен въезд. Для посещения домов, кормления оставшегося скота установят специальный порядок. Ограничения также распространяются на Грайворон и ещё пять населённых пунктов.

Эвакуация людей из Козинки
Видео: «Белгородский канал»
В семь белгородских населённых пунктов ограничат въезд из-за опасной обстановки
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