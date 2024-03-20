«Христом Богом прошу»: не все в обстреливаемой Козинке хотят покидать дома

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В приграничном селе Козинка Грайворонского горокруга ситуация остаётся сложной. Местных жителей убеждают оставить свои дома и уехать в безопасное место. Однако соглашаются не все.
Так, «Белгородский канал» публикует видео, на котором, как утверждается, глава села просит людей эвакуироваться. В автомобиле с ним уже есть согласившиеся жители. Однако есть и те, кто упорно отказывается покидать свои дома.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, таковых насчитывается 20 человек. Ещё семеро готовы выехать в безопасное место. Однако к их домам затруднён проезд из-за продолжающихся обстрелов. Пока что люди остаются в укрытиях.
«Надеемся, что снижение боевой активности позволит нам их вывезти», — заявил губернатор. Известно, что грайворонцев пока перевозят в Старый Оскол.
Напомним, что в Козинку с сегодняшнего дня, 20 марта, ограничен въезд. Для посещения домов, кормления оставшегося скота установят специальный порядок. Ограничения также распространяются на Грайворон и ещё пять населённых пунктов.