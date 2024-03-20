«Христом Богом прошу»: не все в обстреливаемой Козинке хотят покидать дома

20 белгородцев отказываются уезжать из зоны постоянных обстрелов

В Козинке не все местные жители готовы оставить дома. В то же время есть те люди, которые согласны уехать, но к ним сложно подобраться из-за постоянных обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Сети появилось видео, на котором глава села убеждает эвакуироваться, но соглашаются не все.