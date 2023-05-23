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Минобороны: Остатки националистов отброшены из Белгородской области

23 мая 2023, 11:51
Фото: Bel.ru
В МО РФ прокомментировали ситуацию с проникновением ДРГ в Белгородскую область. Сообщается о полной ликвидации.

В Минобороны РФ заявили, что украинских диверсантов отбросили из Грайворонского горокруга Белгородской области. В военном ведомстве заявили, что ДРГ полностью ликвидирована.

22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка» и других гражданских объектов подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ, сообщают в ведомстве.

В ходе контртеррористической операции диверсантов заблокировали, а затем разгромили. Уничтожено четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

«Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», — сказано в сообщении ведомства.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Атака ДРГ на Белгородскую область#Происшествия#Приграничье#Минобороны
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