Минобороны: Остатки националистов отброшены из Белгородской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Минобороны РФ заявили, что украинских диверсантов отбросили из Грайворонского горокруга Белгородской области. В военном ведомстве заявили, что ДРГ полностью ликвидирована.
22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка» и других гражданских объектов подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ, сообщают в ведомстве.
В ходе контртеррористической операции диверсантов заблокировали, а затем разгромили. Уничтожено четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
«Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», — сказано в сообщении ведомства.