ВС РФ нанесли удар по Харькову: уничтожены виновники нападения на Белгородчину

В Харькове уничтожили виновников нападений на Белгородскую область. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации, ВС РФ ударили по заводу в Харькове, где находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины.