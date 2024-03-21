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В Харькове уничтожили участников нападения на Белгородскую область

ВС РФ нанесли удар по Харькову: уничтожены виновники нападения на Белгородчину

21 марта 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney

В Харькове уничтожили участников нападения на Белгородскую область

Российские военнослужащие ударили по заводу в Харькове, где находились военные ГУР Минобороны Украины. Последние участвовали в нападениях на Белгородскую область, пишет РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
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Военные

В Харькове уничтожили виновников нападений на Белгородскую область. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации, ВС РФ ударили по заводу в Харькове, где находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным Лебедева, днём 20 марта российские войска нанесли удар по цеху производства беспилотников.

«Много погибших — там было расположение личных сил, прибыли недавно военные от Главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область», — заявил координатор, сославшись на видео от харьковских коллег.

Также подполью стало известно о гибели рабочих с Западной Украины, которые собирали летательные аппараты, и иностранных специалистов, снаряжавших дроны. В указанном цеху производили гексакоптеры «Вампир» («Баба-Яга») и снаряды к ним.

Ранее в СМИ появилась информация, что к атакам на Белгородскую область причастны румынские наёмники. Последние, как сообщалось, были в составе диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть в российское приграничье.

В СМИ утверждают, что к атакам на Белгородскую область причастны румынские наёмники
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#Белгородская область#Военные#Харьковская область#Белгород#Наталья Корявых#ВСУ#Цех#Приграничье#СВО#Беспилотники#ГУР
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