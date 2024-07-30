«10 вопросов о мусоре»: белгородцам трижды в неделю будут отвечать на проблемную тему

«Предлагаю ввести ежедневную встречу вечером „10 вопросов ЦЭБу“. Пусть поотвечают лично белгородцам, а мы послушаем. Ответить шаблонно, как они привыкли, не получится. А губернатор увидит, что жалоб меньше не становится», — обратилась к главе региона в соцсетях белгородка.