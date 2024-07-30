«10 вопросов о мусоре»: белгородцам трижды в неделю будут отвечать на проблемную тему

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
И вновь о наболевшем. Жители Белгородской области пишут, что хотят услышать ответы по вопросам вывоза мусора.
«Предлагаю ввести ежедневную встречу вечером „10 вопросов ЦЭБу“. Пусть поотвечают лично белгородцам, а мы послушаем. Ответить шаблонно, как они привыкли, не получится. А губернатор увидит, что жалоб меньше не становится», — обратилась к главе региона в соцсетях белгородка.
Вячеслав Гладков поддержал предложение и отметил, что это позволит эффективнее выстроить рабочий процесс. Сообщается, что прямые эфиры для белгородцев будут проводить три раза в неделю.
Решение приняли: каждый вторник, среду, четверг Алексей Ботвиньев [министр ЖКХ региона], который курирует эту работу, будет в 19:00 проводить «10 вопросов по мусору» или «Мусорный вопрос», пока ещё название не придумали. Но ежедневно будет сбор. Министерство общественных коммуникаций доведёт информацию, каким образом будем собирать вопросы. Может быть, через соцсети, может — напрямую, может — на сайте министерства ЖКХ.
Вячеслав Гладков