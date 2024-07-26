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Мусор

Не выдержал и придумал реформу: белгородец предложил план борьбы с невывозом мусора

26 июля 2024, 15:14
Фото: 1MI
Мусор

Белгородец предложил свои идеи решения наболевшей проблемы с невывозом мусора

Жалобы жителей Белгородской области стали почти обыденными. Один из них предложил меры борьбы со всеобщей бедой. Он выдвинул идею публикации данных о работе мусоровозов, составление актов о несвоевременном сборе мусора, пересмотр тарифов, наём второго оператора и изучение опыта других регионов.
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Мусор

Под постом вечерней трансляции Гладкова он оставил комментарий со своим планом.

«Предлагаю каждый день публиковать информацию о том, сколько мусоровозов должны были выехать, на какие маршруты и сколько фактически выехали, чтобы люди могли получать оперативную информацию о ситуации с несвоевременным вывозом мусора», — написал он.

Это ещё не всё. Мужчина придумал следующую схему: составлять акты на каждый случай, когда мусор не вывезли, и делать перерасчёт за нарушение сроков, «согласно 354-му постановлению Правительства РФ».

Также комментатор выдвинул идею о найме «второго регионального оператора» и поделить область работы для обоих пополам ради «здоровой конкуренции». Далее — посмотреть на опыт соседних регионов. Например, Курской области.

«Почему нормативы и тарифы у нас больше, по сравнению с той же Чеченской республикой? Согласно методическим рекомендациям нормативы на вывоз мусора надо пересматривать раз в 5 лет, наши были в 2018 году приняты, закон позволяет их пересмотреть, и наверняка они снизятся, потому что по представлению прокуратуры на ваше имя ЦЭБ не вывозит такой объём, какой установлен действующими нормативами. Когда не о прибыли мусорного оператора, а о людях начнут думать?», — задал вопрос автор идей по решению «мусорной» проблемы.

На мусор поступают не только уже классические жалобы, а также на мусор в модульных укрытиях. Так, с такой жалобой обратилась к губернатору другая белгородка. Она рассказала, что на улице Макаренко мало того, что вход завален упавшими деревьями, но и внутри конструкции находиться нельзя из-за мусора, грязи и «нехороших людей», которые там «гадят». С установкой устранить недоразумения Гладкову пришлось звонить мэру, нашедшемуся не сразу. Глава региона пояснил, что в укрытиях «нехорошие люди ведут себя недостойно, а дворники и сотрудники Белгорблагоустройства там не убирают».

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