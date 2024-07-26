Не выдержал и придумал реформу: белгородец предложил план борьбы с невывозом мусора

На мусор поступают не только уже классические жалобы, а также на мусор в модульных укрытиях. Так, с такой жалобой обратилась к губернатору другая белгородка. Она рассказала, что на улице Макаренко мало того, что вход завален упавшими деревьями, но и внутри конструкции находиться нельзя из-за мусора, грязи и «нехороших людей», которые там «гадят». С установкой устранить недоразумения Гладкову пришлось звонить мэру, нашедшемуся не сразу. Глава региона пояснил, что в укрытиях «нехорошие люди ведут себя недостойно, а дворники и сотрудники Белгорблагоустройства там не убирают».