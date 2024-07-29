«Один рейс выполнили и поломались»: о проблеме вывоза мусора в Белгородском районе

По словам чиновницы, муниципалитет выводит на линии 16 единиц техники. Вместе с тем «Еврологистик» выпускает ещё 10-11 единиц. При этом последние делают один рейс и ломаются, тогда муниципальные власти в авральном порядке вывозят мусор.