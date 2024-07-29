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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

В Белгородском районе поломка техники мешает соблюдать график вывоза ТКО

«Один рейс выполнили и поломались»: о проблеме вывоза мусора в Белгородском районе

29 июля 2024, 07:56
Фото: 1MI

В Белгородском районе поломка техники мешает соблюдать график вывоза ТКО

Всего за неделю от жителей Белгородского района поступило на 135 обращений больше, чем неделей ранее. О причинах рассказала глава муниципалитета Анна Куташова.
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ЖКХ

По словам чиновницы, муниципалитет выводит на линии 16 единиц техники. Вместе с тем «Еврологистик» выпускает ещё 10-11 единиц. При этом последние делают один рейс и ломаются, тогда муниципальные власти в авральном порядке вывозят мусор.

Каждое обращение на счету. В течение 12 часов отрабатываем. Желательно, чтобы графики «Еврологистика» не сбивались. Нам приходится его подхватывать, кроме того, что мы планируем свои единицы.
Анна Куташова

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что проблема заключается в одном подрядчике, который довёл ситуацию до текущего положения.

Как отметил министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев, Белгородскому району выделят дополнительные единицы техники вместе с Белгородом, что позволит выровнять ситуацию по вывозу мусора по итогам текущей недели.

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#Кристина Семенчук#Белгородский район#Техника#ЖКХ#Мусор#Обращения#Белгород#Вячеслав Гладков#Подрядчик#Вывоз мусора#Алексей Ботвиньев#Анна Куташова
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