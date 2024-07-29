К вывозу мусора в Белгорода привлекут машины «Экотранса»

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Как сообщил министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев, всего за неделю от белгородцев поступило на 39 обращений по вывозу мусора больше, чем неделей ранее. При этом в Белгороде жалоб стало меньше в два с половиной раза.
В целом город по ТКО отработан на 96%. Крупный габаритный мусор на пятницу вывезли на 90%. В выходные дни дозавершили. Основные жалобы поступали по микрорайонам Болховец, Савино, 8 Марта. Основные силы бросили туда, до выходных ситуацию стабилизировали.
Алексей Ботвиньев
Министр добавил, что по договору с «Эконтрансом» на рейсы вышли дополнительно семь машин. Ещё девять единиц выйдут до 5 августа.
При этом, как отметил глава региона Вячеслав Гладков, на вчерашний день в ремонте было 46 единиц транспорта.
Это много. Техника не может не ломаться. Но даже сокращение в два раза практически решило бы проблему.
Вячеслав Гладков
Тем не менее, проблему с вывозом мусора в Белгороде пообещали решить до конца недели.