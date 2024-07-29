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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Проблему с вывозом мусора в Белгороде пообещали решить до конца недели

К вывозу мусора в Белгорода привлекут машины «Экотранса»

29 июля 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney

Проблему с вывозом мусора в Белгороде пообещали решить до конца недели

Вопрос обсудили в ходе оперативного совещания. Проблему с вывозом мусора в областном центре решат за счёт вывода дополнительных единиц техники.
Сюжет
ЖКХ

Как сообщил министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев, всего за неделю от белгородцев поступило на 39 обращений по вывозу мусора больше, чем неделей ранее. При этом в Белгороде жалоб стало меньше в два с половиной раза.

В целом город по ТКО отработан на 96%. Крупный габаритный мусор на пятницу вывезли на 90%. В выходные дни дозавершили. Основные жалобы поступали по микрорайонам Болховец, Савино, 8 Марта. Основные силы бросили туда, до выходных ситуацию стабилизировали.
Алексей Ботвиньев

Министр добавил, что по договору с «Эконтрансом» на рейсы вышли дополнительно семь машин. Ещё девять единиц выйдут до 5 августа.

При этом, как отметил глава региона Вячеслав Гладков, на вчерашний день в ремонте было 46 единиц транспорта.

Это много. Техника не может не ломаться. Но даже сокращение в два раза практически решило бы проблему.
Вячеслав Гладков

Тем не менее, проблему с вывозом мусора в Белгороде пообещали решить до конца недели.

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#Кристина Семенчук#Город#Техника#ЖКХ#Ремонт#Мусор#Обращения#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#ТКО#Алексей Ботвиньев
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