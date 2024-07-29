На улицах Староосколького округа осталось 14% невывезенного мусора

По словам чиновника, за последнюю неделю от жителей Староосколького округа поступило на 120 жалоб больше, чем неделей ранее. Рост наблюдался до середины недели. Сейчас округ зачищен от мусора на 86%. С отклонением в графике в сутки наблюдается сбой по шести микрорайонам. В общем объёме ремонтной техники — транспорт с боковой загрузкой.