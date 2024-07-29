На улицах Староосколького округа осталось 14% невывезенного мусора

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
По словам чиновника, за последнюю неделю от жителей Староосколького округа поступило на 120 жалоб больше, чем неделей ранее. Рост наблюдался до середины недели. Сейчас округ зачищен от мусора на 86%. С отклонением в графике в сутки наблюдается сбой по шести микрорайонам. В общем объёме ремонтной техники — транспорт с боковой загрузкой.
Как отметила временно исполняющая обязанности главы муниципалитета, ситуация остаётся сложной, но из ремонта выходят шесть машин. Выйти на текущую работу по вывозу мусора планируют по итогам недели.
По слова главы региона Вячеслава Гладкова, «86% отработанного плана — плохо, а 14% мусора — это безобразие».