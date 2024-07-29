В «Единой России» назвали ключевые законы весенней сессии

Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента партия внедрила важное социальное решение — индексацию пенсий для работающих пенсионеров, что коснется почти восьми миллионов человек. Якушев выразил уверенность, что это решение побудит многих пенсионеров вернуться к трудовой деятельности. Об этом пишет mkset.ru.