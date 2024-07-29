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В «Единой России» назвали ключевые законы весенней сессии

В «Единой России» назвали ключевые законы весенней сессии

29 июля 2024, 15:17
Фото: ER.RU
На брифинге, посвященном итогам работы фракции «Единая Россия» в весеннюю сессию, врио секретаря генсовета Владимир Якушев сообщил, что основные приоритеты партии включали поддержку специальной военной операции, помощь её участникам и их семьям, а также реализацию народной программы.

Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента партия внедрила важное социальное решение — индексацию пенсий для работающих пенсионеров, что коснется почти восьми миллионов человек. Якушев выразил уверенность, что это решение побудит многих пенсионеров вернуться к трудовой деятельности. Об этом пишет mkset.ru.

По словам Якушева, партия также инициировала прогрессивное налогообложение, что позволит направить дополнительные средства в бюджет для решения социальных нужд.

Кроме этого, партия предложила корректировки в бюджет для выполнения послания президента. Так, на программу «Семейная ипотека» выделено 66 миллиардов рублей, что окажет поддержку более ста тысячам семей в улучшении жилищных условий.

Якушев добавил, что свыше 30 законов, принятых по инициативе «Единой России», были приняты для защиты прав участников специальной военной операции и их семей, включая продление срочных служебных контрактов для военнослужащих и запрет на увольнение вдов в течение года после потери мужа в зоне СВО.

Одним из ключевых направлений деятельности партии стала законодательная деятельность, направленная на поддержку семей с детьми. В частности, был усовершенствован порядок назначения ежемесячного пособия по рождению ребенка, также было закреплено право для прадедушек и прабабушек, выступающих опекунами детей до 18 лет, на получение повышенной фиксированной выплаты страховой пенсии.

В сфере образования с 1 марта введены выплаты для классных руководителей в школах и кураторов групп в техникумах. С 1 сентября все советники в школах также начнут получать дополнительные финансовые средства.

Как сообщает er.ru, законодательно обеспечена доступность лекарств в труднодоступных районах, продолжается работа по укреплению лекарственной безопасности, разрабатываются проекты законов о передвижных аптеках и правилах разграничения медицинской услуги и медицинской помощи.

Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» в грядущую осеннюю сессию сосредоточится на федеральном бюджете. Он должен способствовать реализации национальных целей, установленных президентом до 2030 года, — выполнять социальные обязательства государства, а также содействовать победе в специальной военной операции.

#Общество
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