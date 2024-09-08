Беспилотники атаковали ещё четыре села: повреждены дома, машина и здание производства

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Беспилотники вновь атаковали Белгородскую область. Под удар попали Грайворонский, Валуйский и Шебекинский городские округа. Никто из мирных жителей не пострадал.
В селе Дроновка повреждено остекление, крыша и кузов у припаркованной во дворе частного дома «Газели».
В селах Новопетровка и Муром пострадали по одному частному домовладению. Во втором пробита крыша, выбиты окна, повреждена внутренняя отделка и посечён забор.
В посёлке Маслова Пристань выбито остекление в здании производственного предприятия.