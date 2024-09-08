Беспилотники атаковали ещё четыре села: повреждены дома, машина и здание производства

Украинские БПЛА атаковали три белгородских муниципалитета

Беспилотники продолжали атаковать Белгородскую область и днём. В четырёх сёлах трёх разных муниципалитетов пострадали дома в частном секторе, транспортное средство и здание производства. О раненых информации не поступало.