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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Ещё несколько БПЛА напали на Белгородскую область, есть последствия.

Беспилотники атаковали ещё четыре села: повреждены дома, машина и здание производства

8 сентября 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Ещё несколько БПЛА напали на Белгородскую область, есть последствия.

Украинские БПЛА атаковали три белгородских муниципалитета

Беспилотники продолжали атаковать Белгородскую область и днём. В четырёх сёлах трёх разных муниципалитетов пострадали дома в частном секторе, транспортное средство и здание производства. О раненых информации не поступало.

Беспилотники вновь атаковали Белгородскую область. Под удар попали Грайворонский, Валуйский и Шебекинский городские округа. Никто из мирных жителей не пострадал.

В селе Дроновка повреждено остекление, крыша и кузов у припаркованной во дворе частного дома «Газели».

В селах Новопетровка и Муром пострадали по одному частному домовладению. Во втором пробита крыша, выбиты окна, повреждена внутренняя отделка и посечён забор.

В посёлке Маслова Пристань выбито остекление в здании производственного предприятия.

Пострадавших нет, есть разрушения: под обстрел попали Белгород и Белгородский район
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