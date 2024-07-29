«Ругался плохими словами»: план работ по воде в «красных» зонах одобрение не получил

Как отметил губернатор, подобное недопустимо с точки зрения планирования и отношения к людям, поэтому за четыре года необходимо принять все возможные меры по выходу из «красноты», т. е. улучшения показателей наиболее страдающих муниципалитетов из-за воды. Также в течение двух недель стоит рассмотреть возможность участия области в федеральных программах и пересмотреть вопрос трат на работы из областного бюджета.