«Ругался плохими словами»: план работ по воде в «красных» зонах одобрение не получил

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
«Как воспринимать этот доклад жителям Старого Оскола, например? Или жителям Ровеньковского района? Будущего улучшения у нас не будет, по итогам доклада. Я бы на месте жителей сейчас ругался плохими словами», — так ответил Гладков на четырёхлетний план работ гендиректора «Белоблводоканала по решению проблем по водоснабжению и водоотведению.
Как отметил губернатор, подобное недопустимо с точки зрения планирования и отношения к людям, поэтому за четыре года необходимо принять все возможные меры по выходу из «красноты», т. е. улучшения показателей наиболее страдающих муниципалитетов из-за воды. Также в течение двух недель стоит рассмотреть возможность участия области в федеральных программах и пересмотреть вопрос трат на работы из областного бюджета.
В «красной» зоне на сегодня находятся пять муниципалитетов по водоснабжению и шесть муниципалитетов по водоотведению. Также, согласно представленному отчёту о проведении мероприятий в данной области, ситуация почти не изменилась.
Кроме того, лидер по жалобам, Старый Оскол, получил за три года не так много финансовых средств для улучшения настоящего положения. Что касается плана работ, рассчитанного на период с 2025 года по начало 2028 года, из «красной» зоны старооскольский горокруг выйти не сможет.