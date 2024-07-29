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Проблемы водоснабжения

«Ругался плохими словами»: план работ по воде в «красных» зонах одобрение не получил

29 июля 2024, 11:44
Фото: 1MI
Проблемы водоснабжения

План работ с проблемами воды в Белгородской области раскритиковал губернатор

Губернатор подчеркнул недопустимость отсутствия будущего улучшения для жителей вследствие результатов доклада главы «Белоблводоканала», выразив необходимость принятия срочных мер по улучшению ситуации и пересмотру финансирования работ из областного бюджета.
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Бюджет
«Как воспринимать этот доклад жителям Старого Оскола, например? Или жителям Ровеньковского района? Будущего улучшения у нас не будет, по итогам доклада. Я бы на месте жителей сейчас ругался плохими словами», — так ответил Гладков на четырёхлетний план работ гендиректора «Белоблводоканала по решению проблем по водоснабжению и водоотведению.

Как отметил губернатор, подобное недопустимо с точки зрения планирования и отношения к людям, поэтому за четыре года необходимо принять все возможные меры по выходу из «красноты», т. е. улучшения показателей наиболее страдающих муниципалитетов из-за воды. Также в течение двух недель стоит рассмотреть возможность участия области в федеральных программах и пересмотреть вопрос трат на работы из областного бюджета.

В «красной» зоне на сегодня находятся пять муниципалитетов по водоснабжению и шесть муниципалитетов по водоотведению. Также, согласно представленному отчёту о проведении мероприятий в данной области, ситуация почти не изменилась.

Кроме того, лидер по жалобам, Старый Оскол, получил за три года не так много финансовых средств для улучшения настоящего положения. Что касается плана работ, рассчитанного на период с 2025 года по начало 2028 года, из «красной» зоны старооскольский горокруг выйти не сможет.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Бюджет#Водоснабжение#Новости Белгорода#Водоотведение#Белгород
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