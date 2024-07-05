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Гладков прокомментировал проблемы с водой в Новой жизни в Белгороде

«Безобразие»: что происходит с водой в Новой жизни в Белгороде?

5 июля 2024, 06:50
Фото: 1MI

Гладков прокомментировал проблемы с водой в Новой жизни в Белгороде

Жители белгородского микрорайона Новая жизнь продолжают массово жаловаться на проблемы с водой. Губернатор Вячеслав Гладков взял вопрос на контроль.

Жительница микрорайона Новая жизнь обратилась к Вячеславу Гладкову с просьбой разобраться в ситуации с постоянными отключениями воды. В четверг, 4 июля, в 9:00 в микрорайоне снова отключили воду, но жителей об этом не предупредили.

«Управляющая компания не в курсе, отсылает к застройщику. Застройщик утверждает, что направлял в управляющую компанию уведомление. Какое вообще отношение имеет отключение воды со стороны застройщика в домах, которые сданы четыре года назад? Вчера была авария, опять днём не было воды, вечером был очень слабый напор. Каждое лето у нас проблемы с водой», — пожаловалась Виктория.

Глава региона сообщил, что переговорил с водоканалом, застройщиком — «Дирекцией ЮЗР» — и управляющей компанией. Информация подтвердилась.

Конечно же, безобразие. Надеюсь, что после сегодняшних разбирательств строительная организация, которая пока не передала сети в водоканал, будет извещать население. С директором проговорили, надеюсь, что больше замечаний к ним не будет.
Вячеслав Гладков

Напомним, вчера белгородцы вновь массово жаловались на проблемы с водой в Новой жизни. Жители микрорайона требовали объяснить, почему спустя полгода после того, как дом ввели в эксплуатацию, его так и не поставили на баланс.

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