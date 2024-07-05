«Безобразие»: что происходит с водой в Новой жизни в Белгороде?

Жительница микрорайона Новая жизнь обратилась к Вячеславу Гладкову с просьбой разобраться в ситуации с постоянными отключениями воды. В четверг, 4 июля, в 9:00 в микрорайоне снова отключили воду, но жителей об этом не предупредили.