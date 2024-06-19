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Гладков сообщил о ремонте водозабора, что обеспечило водой более 7 тысяч белгородцев

Гладков сообщил о ремонте водозабора, что обеспечило водой более 7 тысяч белгородцев

19 июня 2024, 10:38
Фото: 1MI
В посёлке Борисовка провели ремонт водозабора. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В посёлке эксперты провели ревизию водоподъёмных труб водозабора и обнаружили значительный износ металлических трубопроводов. Это стало причиной снижения производительности объекта водоснабжения, поэтому приняли решение о проведении ремонта.

Во время ремонтных работ специалисты произвели замену труб общей протяжённостью 120 метров и установили новое насосное оборудование. Такие меры позволили стабилизировать работу водозабора, который питает водой около 7 тысяч жителей и 10 социально-значимых объектов.

В Борисовке было много жалоб по напору воды в кранах жилых домов, поэтому заменили насосное оборудование, провели ремонт. Я надеюсь, что жители посёлка почувствовали изменения. Если нет — пишите. Постараемся максимально быстро проверить качество работы, направим специалистов и быстро разберёмся с ситуацией.
Вячеслав Гладков
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