После огласки проблем Старого Оскола на совещании мэр Чесноков внезапно ушёл в отпуск

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков сообщил, что уходит в отпуск. Он объяснил это необходимостью восстановиться после плановой операции.
С 29 июля его обязанности будет исполнять заместитель по социальному развитию Наталия Азизова. Она же будет проводить прямые трансляции на странице администрации округа.
Чесноков пообещал «оставаться на связи» и продолжить делиться новостями, но не сообщил, когда планирует вернуться на работу.