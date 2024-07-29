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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

Андрей Чесноков

После огласки проблем Старого Оскола на совещании мэр Чесноков внезапно ушёл в отпуск

29 июля 2024, 09:18
Фото: страница Андрея Чеснокова в ВК
Андрей Чесноков

Мэр Старого Оскола Чесноков уходит в отпуск

Глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщил, что уходит в отпуск для восстановления после плановой операции. Временно исполнять обязанности главы будет заместитель по социальному развитию Наталия Азизова.

Глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков сообщил, что уходит в отпуск. Он объяснил это необходимостью восстановиться после плановой операции.

С 29 июля его обязанности будет исполнять заместитель по социальному развитию Наталия Азизова. Она же будет проводить прямые трансляции на странице администрации округа.

Чесноков пообещал «оставаться на связи» и продолжить делиться новостями, но не сообщил, когда планирует вернуться на работу.

Примечательно, что на оперсовещании в правительстве региона 29 июля дважды отметили Старооскольский горокруг — из-за проблем с водой и мусором.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Отпуск#Проблемы#Критика#Андрей чесноков
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