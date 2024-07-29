Старый Оскол опустил нам показатели: в городе и к 2028 году вопрос по воде не решат?

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В докладе о проведённых работах в 2021–2023 гг. и. о. гендиректора «Белоблводоканала» отдельно рассмотрел ситуацию в Старом Осколе.
«Да, он опустил нам показатели», — заявил Андрей Колесников, начиная отчёт по горокругу.
Одной из причин неудовлетворительных показателей в Старом Осколе он назвал то, что системой водоснабжения и водоотведения не занимались, однако в ближайшие три года ситуацию обещают улучшить.
Так, среди основных проблем муниципалитета: дефицит питьевой воды, нахождение в частных руках основных источников снабжения водой, отсутствие резерва мощности водоотведения, аварийное состояние канализаций, коллекторов и водоводов, а также кредиторские задолженности.
К тому же от общих мероприятий по обновлению и улучшению систем за три года доля Старого Оскола составила только 1%. А реализация нового места водозабора, по прогнозам предприятия, займёт от трёх до пяти лет.
В летний период обращения старооскольцев в четыре раза превысили среднее число обращений вне ИЖС, в два раза превысили по качеству воды и в два раза — по водоотведению.
Однако, как видно из плана работ до 2028 года, Старый Оскол снова не попал в список тех муниципалитетов, на решение проблем которых направят большую часть из запланированных средств.
Сумма финансов, необходимых для реализации будущих 538 мероприятий, составит 18,4 млрд рублей. Однако на данный момент предусмотрено 3,3 млрд.
Также по «тепловой карте» по водоснабжению на январь 2028 года видно, что самые проблемные муниципалитеты, Старый Оскол и Ровеньки, всё ещё останутся в красной зоне.
Проблемы с существующими системами водоснабжения в Белгородской области наблюдаются в пяти муниципалитетах. А с водоотведением — в шести. В этот список также вошли Старый Оскол и Ровеньский район.