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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Питьевая вода

Вода и канализация: где чаще возникают проблемы с ними у белгородцев?

29 июля 2024, 07:31
Фото: 1MI
Питьевая вода

В Старом Осколе и ещё в пяти районах есть большие проблемы с водой

Проблема с водоснабжением в Белгородской области, особенно в аномальную жару этим летом, сильно беспокоит жителей региона. Как оказалось, от трудностей с водоснабжением страдают чаще всего пять муниципалитетов, а из-за трудностей водоотведения — в шести.

В Белгородской области всё ещё существует проблема с водой. Жители региона довольно часто жалуются на проблемы с водоснабжением. Особенно в летний период.

На оперативном совещании правительства области сообщили, что проблемы аварийности, резерва мощности, а также повышенное количество жалоб от жителей чаще приходятся на Старооскольский городской округ, Корочанский, Белгородский, Ракитянский и Ровеньский районы.

Проблемы водоснабжения в Белгородской областиПроблемы водоснабжения в Белгородской области
Проблемы водоснабжения в Белгородской области
Фото: Правительство Белгородской области

Кроме того проблемы с водоотведением, в том числе качества очистки стоков, наиболее часто встречаются в Губкинском, Яковлевском, Валуйском и Старооскольском горокругах, Прохоровском и Белгородском районах.

Проблемы водоотведения в Белгородской областиПроблемы водоотведения в Белгородской области
Проблемы водоотведения в Белгородской области
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Ранее неоднократно обсуждали вопрос, что водоснабжение страдает также из-за того, что питьевая вода расходуется белгородцами на полив огородов и сада. Правительство Белгородской области настаивает на более осознанном расходе воды. Также губернатор предложил провести для жителей региона информкампанию по этому поводу.

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