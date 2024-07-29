Вода и канализация: где чаще возникают проблемы с ними у белгородцев?

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Белгородской области всё ещё существует проблема с водой. Жители региона довольно часто жалуются на проблемы с водоснабжением. Особенно в летний период.
На оперативном совещании правительства области сообщили, что проблемы аварийности, резерва мощности, а также повышенное количество жалоб от жителей чаще приходятся на Старооскольский городской округ, Корочанский, Белгородский, Ракитянский и Ровеньский районы.
Кроме того проблемы с водоотведением, в том числе качества очистки стоков, наиболее часто встречаются в Губкинском, Яковлевском, Валуйском и Старооскольском горокругах, Прохоровском и Белгородском районах.
Ранее неоднократно обсуждали вопрос, что водоснабжение страдает также из-за того, что питьевая вода расходуется белгородцами на полив огородов и сада. Правительство Белгородской области настаивает на более осознанном расходе воды. Также губернатор предложил провести для жителей региона информкампанию по этому поводу.