Вода и канализация: где чаще возникают проблемы с ними у белгородцев?

В Старом Осколе и ещё в пяти районах есть большие проблемы с водой

Проблема с водоснабжением в Белгородской области, особенно в аномальную жару этим летом, сильно беспокоит жителей региона. Как оказалось, от трудностей с водоснабжением страдают чаще всего пять муниципалитетов, а из-за трудностей водоотведения — в шести.