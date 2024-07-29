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Деньги

Гладков снова недоволен, а белгородцам пока не светят повышенные выплаты

29 июля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Деньги
Рабочая неделя в Белгородской области снова началась со сводки о раненых. В приграничной Новой Таволжанке пострадали мать и её несовершеннолетняя дочь. Пока власти не могут выполнить план по восстановлению пострадавшего от обстрелов жилья, выяснилось, что белгородцам не светят повышенные выплаты.

Ещё двое раненых

В результате обстрела ВСУ Новой Таволжанки Шебекинского городского округа ранены женщина и её 16-летняя дочь. У матери диагностирована рваная рана ноги, всю необходимую помощь ей оказали на месте, от госпитализации женщина отказалась.

А несовершеннолетнюю девушку с закрытым переломом предплечья и ушибом стопы доставили в больницу. Медики оценили её состояние как средней степени тяжести.

В доме пострадавших мирных жительниц после прямого попадания снаряда зафиксированы значительные разрушения. Также пострадал припаркованный рядом автомобиль.

После прямого попадания снаряда в дом ранены мать и её 16-летняя дочь
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Гладков вновь недоволен

В Белгороде не выполнили план по восстановлению жилья за прошедшую неделю: сдали чуть больше 400 объектов, но ещё 264 не отремонтировали к назначенному сроку.

Мэрия объяснила это «недостатком оборотных средств» у подрядчиков, но губернатора такой ответ не устроил. Глава региона раскритиковал отношение городских властей к процессу восстановления и попросил «его не обманывать».

Кроме того, Гладков назначил восстановить за текущую неделю 714 объектов, вместо 470, как предложила администрация, и добавил, что «терпение не безгранично».

Ни Демидову, ни Голикову не надо: что пошло не так с восстановлением Белгорода
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Повышение выплат не коснётся белгородцев

Недавно правительство РФ повысило сумму выплат за частичную и полную потерю имущества, а также в случаях ранения или гибели родных. Но сегодня выяснилось, что белгородцам повышенные компенсации не светят — оперативная обстановка в области, как оказалось, не попадает под необходимые критерии.

Правительство Белгородской области планирует на следующей неделе обсудить дополнительные меры повышения соцподдержки и доклад уполномоченного представителя президента в ЦФО.

«Несправедливо»: повысят ли для белгородцев выплаты за ущерб и потерю имущества?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление#Социальная поддержка#Ранения
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