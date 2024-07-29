Гладков снова недоволен, а белгородцам пока не светят повышенные выплаты

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В результате обстрела ВСУ Новой Таволжанки Шебекинского городского округа ранены женщина и её 16-летняя дочь. У матери диагностирована рваная рана ноги, всю необходимую помощь ей оказали на месте, от госпитализации женщина отказалась.
А несовершеннолетнюю девушку с закрытым переломом предплечья и ушибом стопы доставили в больницу. Медики оценили её состояние как средней степени тяжести.
В доме пострадавших мирных жительниц после прямого попадания снаряда зафиксированы значительные разрушения. Также пострадал припаркованный рядом автомобиль.
В Белгороде не выполнили план по восстановлению жилья за прошедшую неделю: сдали чуть больше 400 объектов, но ещё 264 не отремонтировали к назначенному сроку.
Мэрия объяснила это «недостатком оборотных средств» у подрядчиков, но губернатора такой ответ не устроил. Глава региона раскритиковал отношение городских властей к процессу восстановления и попросил «его не обманывать».
Кроме того, Гладков назначил восстановить за текущую неделю 714 объектов, вместо 470, как предложила администрация, и добавил, что «терпение не безгранично».
Недавно правительство РФ повысило сумму выплат за частичную и полную потерю имущества, а также в случаях ранения или гибели родных. Но сегодня выяснилось, что белгородцам повышенные компенсации не светят — оперативная обстановка в области, как оказалось, не попадает под необходимые критерии.
Правительство Белгородской области планирует на следующей неделе обсудить дополнительные меры повышения соцподдержки и доклад уполномоченного представителя президента в ЦФО.