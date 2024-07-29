Гладков снова недоволен, а белгородцам пока не светят повышенные выплаты

Недавно правительство РФ повысило сумму выплат за частичную и полную потерю имущества, а также в случаях ранения или гибели родных. Но сегодня выяснилось, что белгородцам повышенные компенсации не светят — оперативная обстановка в области, как оказалось, не попадает под необходимые критерии.