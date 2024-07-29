Слишком много велосипедистов: в мэрии Белгорода объяснили изменения в парке «Берега»

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В белгородском парке «Берега» сначала зарисовали разметку велодорожки, а потом провели её в другое место. Правда, это другое место — парковка и проезжая часть, где велосипедистам предлагается ездить.
Редакция Бел.Ру сделала запросы в мэрию Белгорода, чтобы узнать судьбу велодорожки в этом районе. В администрации ответили, что после начала пляжного сезона на велопешеходных дорожках осуществляют движение большое количество велосипедистов, что «создавало неудобства передвижения пешеходов по данной дорожке».
Поэтому власти приняли решение убрать велополосу с велопешеходной дорожки и провести двухколёсный транспорт в другое место — на парковку и проезжую часть.
Также в мэрии отметили, что больше планов по изменению велоинфраструктуры нет.