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Слишком много велосипедистов: в мэрии Белгорода объяснили изменения в парке «Берега»

Слишком много велосипедистов: в мэрии Белгорода объяснили изменения в парке «Берега»

29 июля 2024, 13:30
Фото: 1MI
Почему в парке «Берега» зарисовали велополосу на велопешеходной дорожке и пустили велосипедистов под машины на парковку и дорогу, объяснили для Бел.Ру в мэрии Белгорода.

В белгородском парке «Берега» сначала зарисовали разметку велодорожки, а потом провели её в другое место. Правда, это другое место — парковка и проезжая часть, где велосипедистам предлагается ездить.

Редакция Бел.Ру сделала запросы в мэрию Белгорода, чтобы узнать судьбу велодорожки в этом районе. В администрации ответили, что после начала пляжного сезона на велопешеходных дорожках осуществляют движение большое количество велосипедистов, что «создавало неудобства передвижения пешеходов по данной дорожке».

Поэтому власти приняли решение убрать велополосу с велопешеходной дорожки и провести двухколёсный транспорт в другое место — на парковку и проезжую часть.

Также в мэрии отметили, что больше планов по изменению велоинфраструктуры нет.

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