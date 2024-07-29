Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй год

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Андрей Т. родился в Донецкой области, но подростком в начале 2000-х переехал в Белгород. В 2012-м открыл в России собственный бизнес. Четыре года назад он с женой купил новый автомобиль в кредит. На нём супруги раз в три месяца ездили к родственникам на Украину.
В ноябре 2021 года они снова, как тогда думали, на пару месяцев уехали в Харьков. В декабре из машины Андрея украли сумку с документами, выбив окно. В ней лежал и загранпаспорт. Вызвали полицию, оформили заявление о краже. Мужчина оплатил пошлину на получение нового паспорта в российском консульстве, но сделать документы ему не успели — началась СВО.
Там же, в Харькове, их с женой застали военные действия. Ехать в сторону России было опасно, а перейти границу без документов вообще невозможно, поэтому решили на некоторое время перебраться в Киевскую область. На одном из блокпостов Андрею угрожали расстрелом в поле из-за российского паспорта, а на другом люди в масках увезли в СБУ, приставили лицом к стене, угрожали, но по итогу отпустили.
В МИД России Андрею сказали, что «с пониманием относятся к его ситуации», но сделать ничего не могут, так как после разрыва дипломатических отношений между странами дипломатические и консульские представительства на Украине не работают. Помочь ему ничем не могут.
Андрей обратился в Молдавию, где есть российские представительства, но ему сообщили, что въехать в страну можно только по действующему загранпаспорту. По его случаю ни у кого просто нет решения, мужчина оказался невольным заложником ситуации.
Бизнес после введения Владимиром Зеленским закона об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией пришлось закрыть. Андрей понял, что это уже не вопрос денег, а вопрос безопасности в первую очередь его семьи.
Первое время семья жила на оставшиеся средства, платила по кредиту, но к концу сентября 2022 года сбережения кончились. Работать без документов Андрей не может, устроиться неофициально тоже. Сейчас супруги справляются благодаря поддержке родственников, которые живут на Украине, с российской стороной общение сошло на нет.
Андрея и его бывших коллег «терроризирует» банк, потому что он не может вносить платежи по кредиту. Сотруднику угрожают судом, блокировкой счетов и «передать дело в коллекторское агентство».
В итоге два года Андрей с супругой очень хотят, но не могут вернуться домой. Они надеются, что им всё же помогут выехать.