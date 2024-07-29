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Бизнесмен не может вернуться в Белгород из-за украденного на Украине паспорта

Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй год

29 июля 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney

Бизнесмен не может вернуться в Белгород из-за украденного на Украине паспорта

Гражданин РФ Андрей Т. за несколько месяцев до 24 февраля 2022 года приехал к родственникам на Украину, а в итоге не может уехать с супругой домой уже два года. Всё потому, что у него украли загранпаспорт, а получить новый из-за остановки дипотношений с Россией невозможно, сообщает «Газета.Ru».

Андрей Т. родился в Донецкой области, но подростком в начале 2000-х переехал в Белгород. В 2012-м открыл в России собственный бизнес. Четыре года назад он с женой купил новый автомобиль в кредит. На нём супруги раз в три месяца ездили к родственникам на Украину.

В ноябре 2021 года они снова, как тогда думали, на пару месяцев уехали в Харьков. В декабре из машины Андрея украли сумку с документами, выбив окно. В ней лежал и загранпаспорт. Вызвали полицию, оформили заявление о краже. Мужчина оплатил пошлину на получение нового паспорта в российском консульстве, но сделать документы ему не успели — началась СВО.

Там же, в Харькове, их с женой застали военные действия. Ехать в сторону России было опасно, а перейти границу без документов вообще невозможно, поэтому решили на некоторое время перебраться в Киевскую область. На одном из блокпостов Андрею угрожали расстрелом в поле из-за российского паспорта, а на другом люди в масках увезли в СБУ, приставили лицом к стене, угрожали, но по итогу отпустили.

В МИД России Андрею сказали, что «с пониманием относятся к его ситуации», но сделать ничего не могут, так как после разрыва дипломатических отношений между странами дипломатические и консульские представительства на Украине не работают. Помочь ему ничем не могут.

Андрей обратился в Молдавию, где есть российские представительства, но ему сообщили, что въехать в страну можно только по действующему загранпаспорту. По его случаю ни у кого просто нет решения, мужчина оказался невольным заложником ситуации.

Бизнес после введения Владимиром Зеленским закона об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией пришлось закрыть. Андрей понял, что это уже не вопрос денег, а вопрос безопасности в первую очередь его семьи.

Первое время семья жила на оставшиеся средства, платила по кредиту, но к концу сентября 2022 года сбережения кончились. Работать без документов Андрей не может, устроиться неофициально тоже. Сейчас супруги справляются благодаря поддержке родственников, которые живут на Украине, с российской стороной общение сошло на нет.

Андрея и его бывших коллег «терроризирует» банк, потому что он не может вносить платежи по кредиту. Сотруднику угрожают судом, блокировкой счетов и «передать дело в коллекторское агентство».

В итоге два года Андрей с супругой очень хотят, но не могут вернуться домой. Они надеются, что им всё же помогут выехать.

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#Валерия Колесникова#Общество#Кредит#Загранпаспорт#Украина#Бизнес#Россия#Новости Белгорода#Белгород#Консульство
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