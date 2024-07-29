Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй год

Там же, в Харькове, их с женой застали военные действия. Ехать в сторону России было опасно, а перейти границу без документов вообще невозможно, поэтому решили на некоторое время перебраться в Киевскую область. На одном из блокпостов Андрею угрожали расстрелом в поле из-за российского паспорта, а на другом люди в масках увезли в СБУ, приставили лицом к стене, угрожали, но по итогу отпустили.