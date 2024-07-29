Что произошло ночью под Белгородом и сколько неприграничных районов попали под удар?

Что касается разрушений, в Шебекинском горокруге в результате атак они есть в двух частных домах и гараже. Ещё два дома попали под удар в Грайворонском горокруге, по одному — в Краснояружском и Борисовском районах. Два автомобиля повреждены в Шебекинском горокруге, один — в Белгородском районе.