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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Гладков: ВСУ за день атаковали 12 районов Белгородской области

Что произошло ночью под Белгородом и сколько неприграничных районов попали под удар?

29 июля 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney

Гладков: ВСУ за день атаковали 12 районов Белгородской области

За сутки ранены два человека. Разрушения есть в домах, повреждены инфраструктурные объекты. После атаки под Белгородом несколько населённых пунктов временно остаются без света. Кроме того, четыре района, удалённые от границы, тоже попали накануне под удар.
Сюжет
Обстрел

За день — с утра 28 июля по утро 29 июля — ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области. Четыре муниципалитета при этом удалены от границы.

Речь идёт о Губкинском и Новооскольском горокругах, Корочанском и Прохоровском районах. В трёх муниципалитетах сбили под одному беспилотнику самолётного типа. В Корочанском районе уничтожили «одну воздушную цель», уточнения нет. Обошлось без последствий.

Кроме того, в Сети ранее сообщалось о взрыве под Белгородом. Оказалось, что беспилотник ВСУ атаковал линию электропередачи в Яковлевском горокруге. Без света временно остаются населённые пункты Саенки, Федоренков, Семин, Цыхманов, Калинино и Козычево. 

Два человека ранены в результате обстрела. Это мать и её 16-летняя дочь в Новой Таволжанке. В их дом было прямое попадание боеприпаса.

Что касается разрушений, в Шебекинском горокруге в результате атак они есть в двух частных домах и гараже. Ещё два дома попали под удар в Грайворонском горокруге, по одному — в Краснояружском и Борисовском районах. Два автомобиля повреждены в Шебекинском горокруге, один — в Белгородском районе.

Линию электропередачи, помимо Яковлевского горокруга, задело при атаках ВСУ и в Грайворонском горокруге. В Краснояружском районе повреждена линия газоснабжения, а в Белгородском районе под удар попали два инфраструктурных объекта связи.

Атакам накануне подверглись ещё два муниципалитета — Валуйский горокруг и Волоконовский район. Обошлось без последствий.

После прямого попадания снаряда в дом ранены мать и её 16-летняя дочь
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