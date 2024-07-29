Что произошло ночью под Белгородом и сколько неприграничных районов попали под удар?

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:32
За день — с утра 28 июля по утро 29 июля — ВСУ атаковали 12 районов Белгородской области. Четыре муниципалитета при этом удалены от границы.
Речь идёт о Губкинском и Новооскольском горокругах, Корочанском и Прохоровском районах. В трёх муниципалитетах сбили под одному беспилотнику самолётного типа. В Корочанском районе уничтожили «одну воздушную цель», уточнения нет. Обошлось без последствий.
Кроме того, в Сети ранее сообщалось о взрыве под Белгородом. Оказалось, что беспилотник ВСУ атаковал линию электропередачи в Яковлевском горокруге. Без света временно остаются населённые пункты Саенки, Федоренков, Семин, Цыхманов, Калинино и Козычево.
Два человека ранены в результате обстрела. Это мать и её 16-летняя дочь в Новой Таволжанке. В их дом было прямое попадание боеприпаса.
Что касается разрушений, в Шебекинском горокруге в результате атак они есть в двух частных домах и гараже. Ещё два дома попали под удар в Грайворонском горокруге, по одному — в Краснояружском и Борисовском районах. Два автомобиля повреждены в Шебекинском горокруге, один — в Белгородском районе.
Линию электропередачи, помимо Яковлевского горокруга, задело при атаках ВСУ и в Грайворонском горокруге. В Краснояружском районе повреждена линия газоснабжения, а в Белгородском районе под удар попали два инфраструктурных объекта связи.
Атакам накануне подверглись ещё два муниципалитета — Валуйский горокруг и Волоконовский район. Обошлось без последствий.