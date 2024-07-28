ВСУ снова ударили по белгородскому приграничью. Что известно о разрушениях?

ВСУ атаковали сразу три поселения Белгородской области

ВСУ атаковали три населённых пункта региона. Среди мирных жителей никто не пострадал, но есть несколько разрушений. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.