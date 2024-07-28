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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

ВСУ атаковали сразу три поселения Белгородской области

ВСУ снова ударили по белгородскому приграничью. Что известно о разрушениях?

28 июля 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали сразу три поселения Белгородской области

ВСУ атаковали три населённых пункта региона. Среди мирных жителей никто не пострадал, но есть несколько разрушений. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 28 июля стало известно о новых атаках ВСУ по населённым пунктам Белгородской области. Так, под огнём оказалось село Устинка Белгородского района: дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Его водитель не пострадал.

В селе Байцуры Борисовского района беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного дома. В результате взрыва раненых нет, но пострадал забор. В Новой Таволжанке Шебекинского округа сдетонировал дрон, в результате чего повреждения получил гараж.

На месте продолжают работать оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Повреждённый в Устинке легковой автомобильПовреждённый в Устинке легковой автомобиль
Повреждённый в Устинке легковой автомобиль
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Отметим, что утром под огнём ВСУ также оказались Дроновка Грайворонского округа и Вознесеновка и Белянка Шебекинского округа. Никто не пострадал, но есть разрушения.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#Обстрелы#Дроны
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