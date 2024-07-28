ВСУ снова ударили по белгородскому приграничью. Что известно о разрушениях?

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Вечером 28 июля стало известно о новых атаках ВСУ по населённым пунктам Белгородской области. Так, под огнём оказалось село Устинка Белгородского района: дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Его водитель не пострадал.
В селе Байцуры Борисовского района беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного дома. В результате взрыва раненых нет, но пострадал забор. В Новой Таволжанке Шебекинского округа сдетонировал дрон, в результате чего повреждения получил гараж.
На месте продолжают работать оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
Отметим, что утром под огнём ВСУ также оказались Дроновка Грайворонского округа и Вознесеновка и Белянка Шебекинского округа. Никто не пострадал, но есть разрушения.