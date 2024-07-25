Барщуки передают друг другу убыточную фирму в области радиовещания в Старом Осколе

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Боше-Инвест» работает в Старом Осколе с 2003 года и занимается деятельностью в области радиовещания. Руководитель — Инна Войналович. По итогам 2023 года убыток организации составил 2,4 млн рублей, а выручка от продажи достигла 36 млн рублей.