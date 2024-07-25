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Барщуки передают друг другу убыточную фирму в области радиовещания в Старом Осколе

Барщуки передают друг другу убыточную фирму в области радиовещания в Старом Осколе

25 июля 2024, 07:43
Фото: 1MI
Речь идёт о компании «Боше-Инвест». Записи о новом владельце компании внесли в ЕГРЮЛ 9 июля.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Боше-Инвест» работает в Старом Осколе с 2003 года и занимается деятельностью в области радиовещания. Руководитель — Инна Войналович. По итогам 2023 года убыток организации составил 2,4 млн рублей, а выручка от продажи достигла 36 млн рублей.

9 июля новым владельцем компании стал Василий Барщук. До него учредителем выступала Ирина Барщук. А ранее компания принадлежала Валентине Романенко (2009 год), Сергею Воронкову (2005 год) и Татьяне Архиповой (2003 год).

Напомним, ранее торговый центр «Боше» в Старом Осколе опубликовал финансовые отчёты за 2023 год. Выручка ЗАО «Боше» составила более 488 млн рублей, а чистая прибыль достигла почти 114 млн рублей.

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