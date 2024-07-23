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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Мусор

Можно ли поменять подрядчика по вывозу мусора в Белгороде? Отвечает Гладков

23 июля 2024, 07:23
Фото: 1MI
Мусор

Гладков ответил на просьбу белгородцев поменять компанию по вывозу мусора

История с переполненными мусорными баками в Белгородской области продолжает беспокоить жителей. К губернатору Вячеславу Гладкову обратились с вопросом, почему власти просто не поменяют подрядчика.
Сюжет
Мусор

«Не проще ли не реагировать на жалобы жителей, а поменять подрядчика?» интересуются белгородцы, раздражённые тем, что обещания вывезти мусор в ближайшее время не всегда выполняются.

Вячеслав Гладков согласился, что подрядчика надо менять. Кроме того, необходимо вести работу с тарифами, полигонами, менять схемы планирования. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что нужно заниматься и контролем за текущей обстановкой там, где мусор не вывозится.

«Для этого существует инцидент-менеджмент, мы контролируем медиапространство, чтобы максимально быстро реагировать на запросы населения. Мы сейчас дорабатываем план работы в рамках действующего законодательства, который, надеюсь, в ближайшее время доведём до всего населения», — ответил глава региона.

Прокуратура ранее рассказала об итогах проверки из-за невывоза мусора в Белгородской области. По её итогам Центру экологической безопасности выписали штрафов на 350 тысяч рублей, а подрядчика — компанию «Еврологистик» — привлекли к ответственности на сумму 100 тысяч рублей.

Белгородский ЦЭБ и «Еврологистик» оштрафовали почти на 500 тыс. из-за невывоза мусора
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Мусор#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#ЦЭБ#Подрядчик#Еврологистик
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