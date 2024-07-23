Можно ли поменять подрядчика по вывозу мусора в Белгороде? Отвечает Гладков

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
«Не проще ли не реагировать на жалобы жителей, а поменять подрядчика?» — интересуются белгородцы, раздражённые тем, что обещания вывезти мусор в ближайшее время не всегда выполняются.
Вячеслав Гладков согласился, что подрядчика надо менять. Кроме того, необходимо вести работу с тарифами, полигонами, менять схемы планирования. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что нужно заниматься и контролем за текущей обстановкой там, где мусор не вывозится.
«Для этого существует инцидент-менеджмент, мы контролируем медиапространство, чтобы максимально быстро реагировать на запросы населения. Мы сейчас дорабатываем план работы в рамках действующего законодательства, который, надеюсь, в ближайшее время доведём до всего населения», — ответил глава региона.
Прокуратура ранее рассказала об итогах проверки из-за невывоза мусора в Белгородской области. По её итогам Центру экологической безопасности выписали штрафов на 350 тысяч рублей, а подрядчика — компанию «Еврологистик» — привлекли к ответственности на сумму 100 тысяч рублей.