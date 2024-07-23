Можно ли поменять подрядчика по вывозу мусора в Белгороде? Отвечает Гладков

Вячеслав Гладков согласился, что подрядчика надо менять. Кроме того, необходимо вести работу с тарифами, полигонами, менять схемы планирования. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что нужно заниматься и контролем за текущей обстановкой там, где мусор не вывозится.