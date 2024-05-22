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Торговый центр «Боше»

ТЦ «Боше» семьи Барщука отчитался о рекордной прибыли

22 мая 2024, 14:12
Фото: Артем Черненко / Bel.ru
Торговый центр «Боше»
Торговый центр семьи депутата областной думы Игоря Барщука опубликовал финансовые отчёты. За 2023 год чистая прибыль предприятия составила более 113 млн рублей.

Торговый центр «Боше» в Старом Осколе опубликовал финансовые отчёты за 2023 год. Выручка ЗАО «Боше» составила более 488 млн рублей, а чистая прибыль достигла почти 114 млн рублей.

По данным на сайте ТЦ, арендуют торговые площади в «Боше» более 220 магазинов, а также кинотеатр, боулинг, игропарк и детский парк с мини-зоопарком.

49% долей в УК по данным на 2007 год владел Игорь Барщук. Он является депутатом Белгородской областной думы по старооскольскому одномандатному округу №21. Более новых данных об акционерах в открытых источниках найти не удалось.

Генеральный директор «Боше» Сергей Воронков также является совладельцем старооскольского «СЗ Бошестройинвест». Он имеет в компании 25%. Второй владелец юридического лица — отец депутата Василий Барщук.

В феврале 2024 года «Бошестройинвест» выиграло аукцион на строительство ледового катка в Старом Осколе на 346,5 млн рублей.

Владельцы Белгородской области. «Белая птица» Игоря Барщука
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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Депутат#Торговый центр#Чистая прибыль#Игорь Барщук#Белгородский бизнес#Боше
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