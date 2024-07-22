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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Рыба

Опасный аллерген обнаружили в рыбной продукции от белгородского производителя

22 июля 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Рыба

Россельхознадзор выявил фальсификат в продукции нескольких белгородских компаний

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям с начала 2024 года отозвало 98 деклараций соответствия. Среди них — декларации белгородских производителей, в чьих товарах были обнаружены растительные жиры или которые не прошли лабораторные испытания.

С начала 2024 года управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям отозвало 98 деклараций о соответствии продукции животного происхождения. Среди отозванных деклараций были документы на молочную, рыбную, мясную продукцию, мёд.

Например, недавно была отозвана декларация о соответствии на молочную продукцию у белгородской компании «Сырторг». В продукции этой компании были обнаружены растительные жиры и масла на растительной основе.

В некоторых случаях решения об отзыве деклараций были приняты из-за недостоверного декларирования, то есть из-за отсутствия документального подтверждения исследования подконтрольной продукции. В частности, индивидуальный предприниматель Духанин И. В. из Белгородской области задекларировал рыбную продукцию без проведения исследований на содержание гистамина, который вызывает аллергию, астму и анафилактический шок.

Кроме того, управление обнаружило, что индивидуальный предприниматель Кулалаева З. И. предоставила поддельный протокол испытаний для оформления декларации о соответствии на молочную продукцию.

Специалисты Белгородской испытательной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») обнаружили в образце молочной продукции ООО «Страна вкуса», который был взят для исследования, несоответствие по содержанию гентамицина и канамицина. Это стало причиной отзыва декларации на данную продукцию.

Также было выявлено, что маслосырзавод в посёлке Ровеньки Белгородской области проводил исследования молочной продукции в испытательной лаборатории ООО «КАСКАД», которая не имеет соответствующей аккредитации. Это означает, что исследования, проведённые в этой лаборатории, не могут быть использованы для получения декларации.

Напомним, недавно Роскачество проверило сгущёнку белгородских производителей — одну даже отметили Знаком качества.

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