Опасный аллерген обнаружили в рыбной продукции от белгородского производителя

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
С начала 2024 года управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям отозвало 98 деклараций о соответствии продукции животного происхождения. Среди отозванных деклараций были документы на молочную, рыбную, мясную продукцию, мёд.
Например, недавно была отозвана декларация о соответствии на молочную продукцию у белгородской компании «Сырторг». В продукции этой компании были обнаружены растительные жиры и масла на растительной основе.
В некоторых случаях решения об отзыве деклараций были приняты из-за недостоверного декларирования, то есть из-за отсутствия документального подтверждения исследования подконтрольной продукции. В частности, индивидуальный предприниматель Духанин И. В. из Белгородской области задекларировал рыбную продукцию без проведения исследований на содержание гистамина, который вызывает аллергию, астму и анафилактический шок.
Кроме того, управление обнаружило, что индивидуальный предприниматель Кулалаева З. И. предоставила поддельный протокол испытаний для оформления декларации о соответствии на молочную продукцию.
Специалисты Белгородской испытательной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») обнаружили в образце молочной продукции ООО «Страна вкуса», который был взят для исследования, несоответствие по содержанию гентамицина и канамицина. Это стало причиной отзыва декларации на данную продукцию.
Также было выявлено, что маслосырзавод в посёлке Ровеньки Белгородской области проводил исследования молочной продукции в испытательной лаборатории ООО «КАСКАД», которая не имеет соответствующей аккредитации. Это означает, что исследования, проведённые в этой лаборатории, не могут быть использованы для получения декларации.
Напомним, недавно Роскачество проверило сгущёнку белгородских производителей — одну даже отметили Знаком качества.