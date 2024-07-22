Опасный аллерген обнаружили в рыбной продукции от белгородского производителя

Также было выявлено, что маслосырзавод в посёлке Ровеньки Белгородской области проводил исследования молочной продукции в испытательной лаборатории ООО «КАСКАД», которая не имеет соответствующей аккредитации. Это означает, что исследования, проведённые в этой лаборатории, не могут быть использованы для получения декларации.