Съесть или выбросить? Как долго можно хранить продукты в жару

Салаты с заправкой рекомендуется съесть в течение 12 часов после приготовления. Если в салат, помимо заправки, были добавлены консервированные овощи или яйца, он может стать небезопасным уже через шесть часов. Зелень и овощи необходимо утилизировать, если они начали портиться или увядать. Мытые и нарезанные овощи и зелень следует употребить в течение 18 часов после приготовления.