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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Продукты в холодильнике

Съесть или выбросить? Как долго можно хранить продукты в жару

17 июля 2024, 10:54
Фото: 1MI
Продукты в холодильнике

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить продукты в жаркую погоду

В последние недели в Белгородской области стоит аномальная жара. Роспотребнадзор напоминает, как правильно хранить продукты, чтобы они дольше оставались свежими и не представляли опасности для здоровья.

К скоропортящимся продуктам относится в том числе мясо животных и птиц. Его следует употребить в пищу в течение суток после приготовления. Это также касается готовых субпродуктов и паштетов. Копчёную птицу можно хранить в холодильнике и есть в течение 72 часов после приготовления.

Свежая рыба может храниться при температуре не выше +2 °C не более суток, рыбные блюда, к которым относится копчёная и жареная рыба — от 24 часов до 48 часов. Если с момента приготовления прошло более 16 часов, не рекомендуется употреблять и различные гарниры.

Молочные продукты можно хранить в холодильнике при температуре от +2°C до +6°C в течение 36 часов. Что касается кисломолочных продуктов, то их лучше не хранить дольше 72 часов.

Салаты с заправкой рекомендуется съесть в течение 12 часов после приготовления. Если в салат, помимо заправки, были добавлены консервированные овощи или яйца, он может стать небезопасным уже через шесть часов. Зелень и овощи необходимо утилизировать, если они начали портиться или увядать. Мытые и нарезанные овощи и зелень следует употребить в течение 18 часов после приготовления.

Свежими считаются кондитерские и хлебобулочные изделия первые 24 часа. Изделия, в составе которых есть заварной крем или крем из взбитых сливок можно хранить 18 часов, бисквитные рулеты — 36. Но торт-суфле можно съесть в течении трёх суток.

Желированные продукты можно хранить не более 12 часов, а вот соки из овощей и фруктов хранятся в холодильнике двое суток.

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#Валерия Колесникова#Общество#Роспотребнадзор#Продукты#Мясо#Жара#Овощи#Молочные продукты
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