Съесть или выбросить? Как долго можно хранить продукты в жару

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
К скоропортящимся продуктам относится в том числе мясо животных и птиц. Его следует употребить в пищу в течение суток после приготовления. Это также касается готовых субпродуктов и паштетов. Копчёную птицу можно хранить в холодильнике и есть в течение 72 часов после приготовления.
Свежая рыба может храниться при температуре не выше +2 °C не более суток, рыбные блюда, к которым относится копчёная и жареная рыба — от 24 часов до 48 часов. Если с момента приготовления прошло более 16 часов, не рекомендуется употреблять и различные гарниры.
Молочные продукты можно хранить в холодильнике при температуре от +2°C до +6°C в течение 36 часов. Что касается кисломолочных продуктов, то их лучше не хранить дольше 72 часов.
Салаты с заправкой рекомендуется съесть в течение 12 часов после приготовления. Если в салат, помимо заправки, были добавлены консервированные овощи или яйца, он может стать небезопасным уже через шесть часов. Зелень и овощи необходимо утилизировать, если они начали портиться или увядать. Мытые и нарезанные овощи и зелень следует употребить в течение 18 часов после приготовления.
Свежими считаются кондитерские и хлебобулочные изделия первые 24 часа. Изделия, в составе которых есть заварной крем или крем из взбитых сливок можно хранить 18 часов, бисквитные рулеты — 36. Но торт-суфле можно съесть в течении трёх суток.
Желированные продукты можно хранить не более 12 часов, а вот соки из овощей и фруктов хранятся в холодильнике двое суток.