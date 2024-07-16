Роскачество проверило белгородскую сгущёнку: похвалили не всех производителей

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Updated Сегодня, 09:45
Роскачество опубликовало перечень производителей сгущённого молока, товары которых отмечены российским Знаком качества. Организация выдаёт сертификат товарам, состав которых безопасен и соответствует установленным стандартам. Для этого проводятся исследования: эксперты отбирают образцы продукции и проверяют товары в лабораториях.
Сгущённое молоко, изготовленное в Белгородской области под торговой маркой «Алексеевское» компанией ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», получило Знак качества.
В 2022 году специалисты Роскачества провели исследование 28 торговых марок сгущённого молока. В Белгородской области лучшее сгущённое молоко было произведено под брендом Globus. Его оценили в 4,87 балла. На втором месте оказалось сгущённое молоко «Алексеевское» с оценкой 4,77 балла, на третьем — «Маркет Перекрёсток» с результатом 4,68 балла. Четвёртое место досталось сгущёнке «О’кей», её оценили в 4,65 балла. Замыкает пятёрку лидеров Spar со скромными 3,89 балла.
Последнее место — седьмое — заняла сгущёнка от «Белгородских молочных продуктов» с оценкой 0,80, а шестое после повторного исследования в 2023 году занял бренд «Волоконовское» с оценкой 3.
Напомним, недавно Роскачество также признало лучшим ещё один произведённый в Белгородской области продукт.