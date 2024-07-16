Роскачество проверило белгородскую сгущёнку: похвалили не всех производителей

В 2022 году специалисты Роскачества провели исследование 28 торговых марок сгущённого молока. В Белгородской области лучшее сгущённое молоко было произведено под брендом Globus. Его оценили в 4,87 балла. На втором месте оказалось сгущённое молоко «Алексеевское» с оценкой 4,77 балла, на третьем — «Маркет Перекрёсток» с результатом 4,68 балла. Четвёртое место досталось сгущёнке «О’кей», её оценили в 4,65 балла. Замыкает пятёрку лидеров Spar со скромными 3,89 балла.