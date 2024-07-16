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Производство сгущённого молока в Белгороде

Роскачество проверило белгородскую сгущёнку: похвалили не всех производителей

16 июля 2024, 09:45
Фото: 1MI
Производство сгущённого молока в Белгороде

Белгородское сгущённое молоко отметили Знаком качества

Российская система качества провела исследование марок сгущённого молока. Знак качества был присвоен продукту белгородского бренда. Какие ещё товары проверили исследователи?

Роскачество опубликовало перечень производителей сгущённого молока, товары которых отмечены российским Знаком качества. Организация выдаёт сертификат товарам, состав которых безопасен и соответствует установленным стандартам. Для этого проводятся исследования: эксперты отбирают образцы продукции и проверяют товары в лабораториях.

Сгущённое молоко, изготовленное в Белгородской области под торговой маркой «Алексеевское» компанией ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», получило Знак качества.

В 2022 году специалисты Роскачества провели исследование 28 торговых марок сгущённого молока. В Белгородской области лучшее сгущённое молоко было произведено под брендом Globus. Его оценили в 4,87 балла. На втором месте оказалось сгущённое молоко «Алексеевское» с оценкой 4,77 балла, на третьем — «Маркет Перекрёсток» с результатом 4,68 балла. Четвёртое место досталось сгущёнке «О’кей», её оценили в 4,65 балла. Замыкает пятёрку лидеров Spar со скромными 3,89 балла.

Последнее место — седьмое — заняла сгущёнка от «Белгородских молочных продуктов» с оценкой 0,80, а шестое после повторного исследования в 2023 году занял бренд «Волоконовское» с оценкой 3.

Напомним, недавно Роскачество также признало лучшим ещё один произведённый в Белгородской области продукт.

Роскачество признало лучшим произведённый в Белгородской области творожный сыр
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Роскачество#Новости Белгорода#Знак качества#Еда#Белгород#Сгущенное молоко
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