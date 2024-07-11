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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Белгородстате назвали продукты, которые больше всего подорожали и подешевели

Яйца подорожали, а картошка стала дешевле: как изменилась стоимость продуктов за год

11 июля 2024, 14:09
Фото: 1MI

В Белгородстате назвали продукты, которые больше всего подорожали и подешевели

За год в Белгородской области ряд позиций, включённых в минимальный набор продуктов питания, подорожали. При этом некоторые товары стали дешевле. Данные журналистам Бел.Ру предоставили в Белгородстате.

По информации ведомства, в Белгородской области средние потребительские цены на позиции, включённые в минимальный набор продуктов, в январе 2024 года выглядели следующим образом:

Наименование товара

Средняя цена, рублей

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

450,31

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

284,71

Куры охлаждённые и мороженые, кг

205,22

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

647,80

Рыба мороженая неразделанная, кг

163,15

Сельдь солёная, кг

258,11

Масло сливочное, кг

731,15

Масло подсолнечное, л

132,73

Маргарин, кг

198,04

Сметана, кг

232,73

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

57,98

Творог, кг

323,84

Сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, кг

633,47

Яйца куриные, 10 шт.

129,91

Сахар-песок, кг

64,74

Печенье, кг

247,61

Карамель, кг

275,26

Чай чёрный байховый, кг

959,72

Соль поваренная пищевая, кг

14,72

Сухие приправы, специи, кг

1225,78

Мука пшеничная, кг

46,30

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг

50,18

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг

99,18

Рис шлифованный, кг

97,89

Пшено, кг

45,32

Горох и фасоль, кг

58,67

Вермишель, кг

59,31

Картофель, кг

23,07

Капуста белокочанная свежая, кг

35,54

Лук репчатый, кг

35,74

Морковь, кг

34,28

Огурцы свежие, кг

196,99

Яблоки, кг

91,97

В сравнении с январём 2023 года больше всего подорожала капуста, яйца, куры, баранина, лук, морковь, яблоки и сливочное масло. Также в Белгородстате зафиксировали рост цен на огурцы, рис, свинину, сахар, карамель, хлеб и соль. Дороже за год стали сухие приправы, рыба, подсолнечное масло, молоко, сметана, говядина, печенье, чай, сельдь и творог.

При этом специалисты зафиксировали снижение цен на пшено, сыры, муку, вермишель, картофель, горох и фасоль, а также маргарин.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Продукты#Статистика#Инфляция#Цены#Эксклюзив#Питание#Белгород#Минимальный набор
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