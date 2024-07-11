Яйца подорожали, а картошка стала дешевле: как изменилась стоимость продуктов за год

В сравнении с январём 2023 года больше всего подорожала капуста, яйца, куры, баранина, лук, морковь, яблоки и сливочное масло. Также в Белгородстате зафиксировали рост цен на огурцы, рис, свинину, сахар, карамель, хлеб и соль. Дороже за год стали сухие приправы, рыба, подсолнечное масло, молоко, сметана, говядина, печенье, чай, сельдь и творог.