Яйца подорожали, а картошка стала дешевле: как изменилась стоимость продуктов за год

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
По информации ведомства, в Белгородской области средние потребительские цены на позиции, включённые в минимальный набор продуктов, в январе 2024 года выглядели следующим образом:
|
Наименование товара
|
Средняя цена, рублей
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
450,31
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
284,71
|
Куры охлаждённые и мороженые, кг
|
205,22
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
647,80
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
163,15
|
Сельдь солёная, кг
|
258,11
|
Масло сливочное, кг
|
731,15
|
Масло подсолнечное, л
|
132,73
|
Маргарин, кг
|
198,04
|
Сметана, кг
|
232,73
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
57,98
|
Творог, кг
|
323,84
|
Сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, кг
|
633,47
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
129,91
|
Сахар-песок, кг
|
64,74
|
Печенье, кг
|
247,61
|
Карамель, кг
|
275,26
|
Чай чёрный байховый, кг
|
959,72
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
14,72
|
Сухие приправы, специи, кг
|
1225,78
|
Мука пшеничная, кг
|
46,30
|
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг
|
50,18
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг
|
99,18
|
Рис шлифованный, кг
|
97,89
|
Пшено, кг
|
45,32
|
Горох и фасоль, кг
|
58,67
|
Вермишель, кг
|
59,31
|
Картофель, кг
|
23,07
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,54
|
Лук репчатый, кг
|
35,74
|
Морковь, кг
|
34,28
|
Огурцы свежие, кг
|
196,99
|
Яблоки, кг
|
91,97
В сравнении с январём 2023 года больше всего подорожала капуста, яйца, куры, баранина, лук, морковь, яблоки и сливочное масло. Также в Белгородстате зафиксировали рост цен на огурцы, рис, свинину, сахар, карамель, хлеб и соль. Дороже за год стали сухие приправы, рыба, подсолнечное масло, молоко, сметана, говядина, печенье, чай, сельдь и творог.
При этом специалисты зафиксировали снижение цен на пшено, сыры, муку, вермишель, картофель, горох и фасоль, а также маргарин.