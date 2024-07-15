По каким ценам предлагали продукты на ярмарке в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
13 июля в Белгороде прошла продуктовая ярмарка. Она состоялась в ТРЦ «Мега Гринн» на минус первом этаже. Посетили её 5,6 тысячи человек.
На ярмарке можно было купить разные продукты питания: мясо, молоко, копчёную рыбу, овощи, фрукты, мёд, подсолнечное масло, куриные яйца.
Самые низкие цены были на огурцы — от 25 рублей за килограмм. Килограмм капусты стоил от 30 рублей, а картофеля и лука — от 40 рублей. За томаты и морковь нужно было заплатить от 60 рублей за килограмм, столько же стоил десяток куриных яиц. Подсолнечное масло продавалось по цене от 100 рублей за литр.
Из фруктов самыми дорогими были абрикосы — по 130 рублей за кг и черешня — от 250 рублей за кг.
Напомним, ранее белгородцы жаловались на условия проведения сезонной ярмарки, в частности на «космические» цены, антисанитарию и перекупщиков.