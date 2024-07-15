По каким ценам предлагали продукты на ярмарке в Белгороде?

Самые низкие цены были на огурцы — от 25 рублей за килограмм. Килограмм капусты стоил от 30 рублей, а картофеля и лука — от 40 рублей. За томаты и морковь нужно было заплатить от 60 рублей за килограмм, столько же стоил десяток куриных яиц. Подсолнечное масло продавалось по цене от 100 рублей за литр.