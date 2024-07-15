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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Овощи

По каким ценам предлагали продукты на ярмарке в Белгороде?

15 июля 2024, 09:03
Фото: 1MI
Овощи

На ярмарке в Белгороде продали более 7 тонн фермерской продукции

13 июля в Белгороде состоялась продуктовая ярмарка, где местные жители могли приобрести разнообразные продукты. Например, огурцы можно было купить от 25 рублей за килограмм. Подробности мероприятия, ассортимент товаров и цену на фермерскую продукцию сообщили в администрации города.

13 июля в Белгороде прошла продуктовая ярмарка. Она состоялась в ТРЦ «Мега Гринн» на минус первом этаже. Посетили её 5,6 тысячи человек.

На ярмарке можно было купить разные продукты питания: мясо, молоко, копчёную рыбу, овощи, фрукты, мёд, подсолнечное масло, куриные яйца.

Самые низкие цены были на огурцы — от 25 рублей за килограмм. Килограмм капусты стоил от 30 рублей, а картофеля и лука — от 40 рублей. За томаты и морковь нужно было заплатить от 60 рублей за килограмм, столько же стоил десяток куриных яиц. Подсолнечное масло продавалось по цене от 100 рублей за литр.

Из фруктов самыми дорогими были абрикосы — по 130 рублей за кг и черешня — от 250 рублей за кг.

Напомним, ранее белгородцы жаловались на условия проведения сезонной ярмарки, в частности на «космические» цены, антисанитарию и перекупщиков.

«Цены космические, делать там нечего, сплошь перекупы»: белгородцы — о ярмарке
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородский район#Цены#Новости Белгорода#Белгород#ТРЦ МегаГринн#Продуктовая ярмарка
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