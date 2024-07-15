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Белгородку оштрафовали на 1,1 млн рублей из-за взятки в 100 тысяч

Директора компании по взысканию долгов за вывоз мусора оштрафовали на 1,1 млн рублей

15 июля 2024, 11:01
Фото: 1MI

Белгородку оштрафовали на 1,1 млн рублей из-за взятки в 100 тысяч

На даче взятки поймали директора компании, которая оказывает ЦЭБу услуги по взысканию задолженностей с граждан за вывоз мусора. Женщину признали виновной, ей назначили крупный штраф, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в июле 2022 года директор компании, предоставляющей ООО «ЦЭБ» услуги по взысканию задолженностей за вывоз мусора, передала должностному лицу Центра экологической безопасности часть взятки в размере 100 тысяч рублей за подписание актов приёмки якобы выполненных работ. После этого женщину задержали.

Уголовное дело возбудили по статье за дачу взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Свердловский районный суд города Белгорода приговорил обвиняемую к штрафу в размере 1,1 млн рублей.

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