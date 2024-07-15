Директора компании по взысканию долгов за вывоз мусора оштрафовали на 1,1 млн рублей

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Суд установил, что в июле 2022 года директор компании, предоставляющей ООО «ЦЭБ» услуги по взысканию задолженностей за вывоз мусора, передала должностному лицу Центра экологической безопасности часть взятки в размере 100 тысяч рублей за подписание актов приёмки якобы выполненных работ. После этого женщину задержали.
Уголовное дело возбудили по статье за дачу взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Свердловский районный суд города Белгорода приговорил обвиняемую к штрафу в размере 1,1 млн рублей.