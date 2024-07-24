Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при обстреле белгородского мальчика

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
На данный момент в больницах Белгорода лечение проходят 50 человек, пострадавших в результате атак ВСУ. Один из пациентов находится в тяжёлом состоянии. За последнюю неделю из больниц выписали 33 человека.
В московских больницах находятся два белгородских подростка. Вчера, 23 июля, в Российскую детскую клиническую больницу поступил 13-летний мальчик, сообщили журналисты ТАСС. Он пострадал во время обстрела села Никольское в понедельник, 22 июля.
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы Александр Кугушев рассказал, что подросток госпитализирован с минно-взрывной травмой правой щеки и скуловой области. Состояние мальчика оценивается как стабильно средней степени тяжести. Врачи проведут дополнительное обследование, чтобы обнаружить и удалить осколки в мягких тканях. Также будет проведена пластическая реконструкция области ранения.
Недавно в больнице умер ещё один подросток, пострадавший во время обстрела Шебекино.