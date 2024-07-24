Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при обстреле белгородского мальчика

50 пострадавших от атак ВСУ находятся в медучреждениях Белгородской области

Обстрелы всё чаще, а раненых — всё больше. Некоторые из них до сих пор находятся в больницах нашего региона, других постепенно выписывают. Одного из пострадавших подростков доставили на лечение в Москву, сообщили корреспонденты ТАСС.