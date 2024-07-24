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50 пострадавших от атак ВСУ находятся в медучреждениях Белгородской области

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при обстреле белгородского мальчика

24 июля 2024, 06:34
Фото: 1MI

50 пострадавших от атак ВСУ находятся в медучреждениях Белгородской области

Обстрелы всё чаще, а раненых — всё больше. Некоторые из них до сих пор находятся в больницах нашего региона, других постепенно выписывают. Одного из пострадавших подростков доставили на лечение в Москву, сообщили корреспонденты ТАСС.

На данный момент в больницах Белгорода лечение проходят 50 человек, пострадавших в результате атак ВСУ. Один из пациентов находится в тяжёлом состоянии. За последнюю неделю из больниц выписали 33 человека.

В московских больницах находятся два белгородских подростка. Вчера, 23 июля, в Российскую детскую клиническую больницу поступил 13-летний мальчик, сообщили журналисты ТАСС. Он пострадал во время обстрела села Никольское в понедельник, 22 июля.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы Александр Кугушев рассказал, что подросток госпитализирован с минно-взрывной травмой правой щеки и скуловой области. Состояние мальчика оценивается как стабильно средней степени тяжести. Врачи проведут дополнительное обследование, чтобы обнаружить и удалить осколки в мягких тканях. Также будет проведена пластическая реконструкция области ранения.

Недавно в больнице умер ещё один подросток, пострадавший во время обстрела Шебекино.

Погибшим при ударе ВСУ по Шебекино подростком оказался 16-летний боксёр
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